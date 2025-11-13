ठाकरे पक्षाची बैठक
रत्नागिरी ः रत्नागिरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते बाळ माने यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विकासासह बौद्ध समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आणि त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला थिबा राजाकालीन बुद्धविहार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एल. व्ही. पवार, पदाधिकारी किशोर पवार, दीपक जाधव, सुनील अंबुलकर, देवेन कांबळे, दीपक अहिरे, राजेंद्र कांबळे, रत्नदीप कांबळे, संजय आहिरे, रूपेश कांबळे, बेटकर मॅडम, मुकुंद सावंत, शिवराम कदम तसेच इतर आंबेडकरी कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीत समाजाच्या प्रश्नांवर सतत आवाज उठवण्याचा आणि विकासासाठी एकजुटीने आगामी निवडणुकांमध्ये सहभाग नोंदवण्याचा निर्धार उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कोंडगावात मूल्यवर्धन
प्रशिक्षण शिबिर
संगमेश्वर ः तालुक्यातील कोंडगाव येथील गांधी विद्यालयात साखरपा व देवळे प्रभागाचे मूल्यवर्धन प्रशिक्षण दोन टप्प्यात झाले. गौरवशाली देशाच्या घटनेत मुल्यांना मोठे स्थान असून, ती मूल्ये विद्यार्थिदशेपासून रोपण व्हायला हवीत, असे मत या प्रसंगी उपस्थितांनी केली. जिल्हा प्रशिक्षण रत्नागिरी व शांतिलाल मुथा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर झाले. या वेळी गटशिक्षणाधिकारी विजय परी, विस्तार अधिकारी तानाजी नाईक, अण्णासो बळवंतराव, केंद्रप्रमुख दिव्या भाटकर, समीर काबदुले, केंद्रप्रमुख बाबा यादव, वांझोळेचे भालचंद्र आखाडे, देवळेचे संतोष बोडेकर, दाभोळेचे संदीप सुर्वे, प्राचार्या रंजन रेमणे आदी उपस्थित होते.
भाजपा युवा मोर्चातर्फे
उद्योजकांचा सत्कार
संगमेश्वर ः तालुका भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर व दक्षिण मंडळातर्फे आज भाजपच्या देवरूख कार्यालयात आत्मनिर्भर भारत युवा संमेलन भाजप जिल्हा युवा मोर्चा अध्यक्ष मंदार खंडकर यांच्या उपस्थितीत झाले. या प्रसंगी युवा उद्योजकांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात यतीन खवळे, निमिष अग्रवाल, प्रणीत मालप, सर्वेश जागुष्टे, तेजस शिंदे, सचिन मांगले आदी युवा उद्योजक उपस्थित होते. या वेळी देवरूख शहराचे अध्यक्ष तथा माजी उपनगराध्यक्ष, कृषी क्षेत्रातील उद्योजक सुशांत मुळे यांनी मार्गदर्शन केले. अमोल गायकर यांनी प्रास्ताविक आणि आभार मानले.
