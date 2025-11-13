कुराश स्पर्धेत
जिल्हास्तर कुराशमध्ये
फोंडाघाट शाळेचे यश
फोंडाघाट, ता. १३ ः क्रीडा व युवक सेवा संचलनालय, पुणे आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गतर्फ आयोजित जिल्हास्तरीय कुराश स्पर्धा क्रीडा संकुल सिंधुदुर्गनगरी येथे झाल्या. स्पर्धेमध्ये फोंडाघाटच्या न्यू इंग्लिश स्कूल आणि ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केले. विद्यार्थी असे ः १४ वर्षे वयोगट मुली ः कृष्णाई नंदकिशोर रावराणे, (४८ किलो वजनी गट - प्रथम), १७ वर्षे वयोगट मुली ः ऋतुजा रुपेश चव्हाण (४८ किलो वजनी गट-प्रथम). १७ वर्षे वयोगट मुले ः जय प्रसाद देसाई (४० किलो वजनी गट- दुसरा), दुर्वांक दीपेश नातू (४५ किलो वजनी गट), सिद्धेश सुनील सांडिम (५० किलो वजनी गट-प्रथम) आकाश अपन्ना गोंधळी (६६ किलो वजनी गट-प्रथम). १९ वर्षे मुले ः तेजस संतोष पारकर (५० किलो वजनी गट-प्रथम) यांनी यश पटकावले. प्रथम क्रमांक प्राप्त विद्यार्थ्यांची कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. यशस्वी विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक शिक्षक ए. व्ही. पोफळे यांचे फोंडाघाट एज्युकेशन सोसायटी फोंडाघाटचे अध्यक्ष म. ज. सावंत, मुख्याध्यापक प्रसाद पारकर, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी यांनी अभिनंदन केले.
