लोरे येथील अनधिकृत मायनिंग उत्खनन थांबवावे
ग्रामस्थांची मागणी; तहसीलदारांना शिष्टमंडळाच्या वतीने निवदेन
कणकवली,ता. १३ ः तालुक्यातील लोरे नं. १ येथे सिंधुदुर्ग मायनिंग अँड मिनरल्स इंडस्ट्रीज मार्फत सुरू असलेले अनधिकृत उत्खनन थांबवावे अशी मागणी लोरे ग्रामस्थांनी कणकवली तहसीदार यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी आज येथे निवेदन दिले आहे.
या निवेदनात नमूद केले आहे की, आम्ही लोरे नं. १ येथील ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने आपल्याकडे हे निवेदन सादर करत आहोत. लोरे नं. १ येथील परिसरामध्ये सिंधुदुर्ग मायनिंग अँड मिनरल्स इंडस्ट्रीज या संस्थेमार्फत मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू केलेले आहे. या ठिकाणी सिलिका वाळू खानपट्ट्याची मागणी केलेली असली तरी, तेथे खानपट्ट्यास अद्याप शासनाकडून कोणतीही अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही.
तथापि, मंजुरी न मिळता देखील त्या ठिकाणी अनधिकृत आणि बेकायदेशीर पद्धतीने उत्खनन सुरू आहे, ज्यामुळे परिसरातील पर्यावरणीय समतोल, शेतीक्षेत्र तसेच ग्रामस्थांच्या हिताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या संदर्भात काही जमीनदारी नागरिकांनी यापूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालय, खाणीकर्म विभाग तसेच आपल्या कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. मात्र, अद्याप त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. याउलट, मागील काही दिवसांत उत्खननाचा वेग अधिक वाढविण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणात सिलिका वाळूची वाहतूकही केली जात आहे.
म्हणूनच, लोरे ग्रामस्थ शिष्टमंडळ आणि अर्जदार प्रतिनिधी अमित रावराणे यांनी या प्रश्नी निवेदन दिले आहे.
चौकट
ग्रामस्थांच्या मागण्या
अनधिकृत उत्खननाविरुद्ध तात्काळ कारवाई करावी
संबंधितांवर दंडात्मक कार्यवाही करावे
उत्खनन पूर्णपणे थांबवावे
या ठिकाणी होणाऱ्या उत्खननाची सखोल चौकशी करावी
भविष्यात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कारवायांना आळा बसावा यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात
