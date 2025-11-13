कणकवलीत एकास एक लढतीची तयारी
राणेंनी घेतल्या मुलाखतीः आघाडीचेही उमेदवार दोन दिवसांत ठरणार
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १३ ः जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीसाठी अद्याप युती-आघाडी झाली नसली तरी, युती आणि आघाडीचे उमेदवार जवळपास निश्चित झाले आहेत. कणकवलीत भाजपतर्फे निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी घेतल्या, तर शिवसेना शहर विकास आघाडीचेही उमेदवार दोन दिवसांत निश्चित होणार आहेत.
कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी पाच दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर बारा दिवसांचा कालावधी प्रचारासाठी मिळणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय उमेदवार निश्चितीसाठी कणकवलीत युती आणि आघाडीमध्ये हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
कणकवली शहरात १७ प्रभाग आहेत.
प्रभाग १ हा निम्मेवाडी, मधलीवाडीचा समावेश असलेला खुला प्रभाग आहे. या प्रभागातून भाजपतर्फे किशोर राणे, राकेश राणे आणि शिंदे शिवसेनेतर्फे शेखर राणे हे इच्छुक आहेत, तर शिवसेना आघाडीतर्फे तेजस राणे यांचे नाव निश्चित झाले आहे.
प्रभाग २ मध्ये वरचीवाडीचा भाग येतो. सर्वसाधारण महिला आरक्षण असलेल्या या प्रभागात भाजपकडून प्रतीक्षा सावंत आणि संजना सदडेकर, तर शिवसेना आघाडीकडून साक्षी आमडोसकर आणि रोहिणी पिळणकर इच्छुक आहेत. प्रभाग ३ मध्ये बांधकरवाडीचा समावेश होतो. आरक्षणामध्ये खुला असलेल्या या प्रभागात शहरातील वतनदार राणे मंडळींचे प्राबल्य आहे. या प्रभागातून भाजपतर्फे दादू राणे तर शिवसेनेकडून सुमित राणे यांची नावे जवळपास निश्चित झाली आहेत. प्रभाग ४ मध्ये परबवाडी, शिवाजीनगरचा पश्चिम भाग समाविष्ट आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला असे आरक्षण इथे आहे. या प्रभागातून भाजपतर्फे रुचिता ताम्हाणेकर आणि अंजली नलावडे, तर शिवसेना आघाडीतर्फे सौ. मुरकर हे उमेदवार इच्छुक आहेत.
प्रभाग ५ हा विद्यानगरचा प्रभाग असून इथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षण आहे. भाजपतर्फे या प्रभागातून माजी नगरसेविका मेघा गांगण दावेदार आहेत, तर आघाडीमध्ये अद्याप उमेदवार निश्चित झालेला नाही.
प्रभाग ६ हा दक्षिण बाजारपेठेचा भाग आहे. सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण असलेल्या या प्रभागातून भाजपतर्फे सौ. अंधारी तर शिवसेनेकडून माजी नगरसेविका सुमेधा अंधारी इच्छुक आहेत.
प्रभाग ७ हा उत्तर बाजारपेठेचा भाग आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला असे इथे आरक्षण आहे. या प्रभागात भाजपतर्फे माजी नगरसेविका सुप्रिया नलावडे यांची दावेदारी आहे, तर शिवसेना आघाडीकडून अद्याप उमेदवार निश्चित झालेला नाही.
प्रभाग ८ मध्ये बौद्धवाडी, फौजदारवाडीचा समावेश होतो. अनुसूचित जाती आरक्षण असलेल्या या प्रभागातून लढण्यासाठी भाजपतर्फे माजी नगरसेवक गौतम खुडकर हे उमेदवार आहेत. शिवसेना आघाडीतर्फे लुकेश कांबळे हे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग ९ मध्ये टेंबवाडीचा समावेश होतो. सर्वसाधारण महिला आरक्षण असलेल्या या प्रभागात माजी नगरसेविका मेघा सावंत यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे, तर शिवसेना आघाडीतून अद्याप उमेदवार निश्चित झालेला नाही.
प्रभाग १० मध्ये गांगोवाडीचा समावेश आहे. सर्वसाधारण महिला आरक्षण असलेल्या या प्रभागात भाजपतर्फे ज्योती परब इच्छुक आहेत. भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांची युती झाली तर ही जागा शिंदे शिवसेना पक्षाला सोडली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रभागात मृणाल परुळेकर इच्छुक आहेत.
प्रभाग ११ मध्ये सोनगेवाडीचा समावेश आहे. या प्रभागात अनुसूचित जाती महिला आरक्षण आहे. या प्रभागातून भाजपतर्फे अनुश्री भोसले तर शिवसेना आघाडीतर्फे सुप्रिया जाधव यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. प्रभाग १२ मध्ये हर्णेआळी आणि तेलीआळी या बाजारपेठेच्या मागील भागाचा समावेश होतो. सर्वसाधारण महिला आरक्षण असलेल्या या प्रभागात भाजपतर्फे स्वाती ठाणेकर इच्छुक आहेत. शिवसेना आघाडीचा उमेदवार अद्याप निश्चित झालेला नाही. प्रभाग १३ मध्ये नेहरूनगर, बिजलीनगर प्रभागाचा समावेश आहे. या प्रभागात ओबीसी आरक्षण आहे. या प्रभागात भाजपतर्फे कल्याण पारकर, बंडू हर्णे, तर भाजप आघाडीतर्फे जयेश धुमाळे, काँग्रेसतर्फे प्रदीप मांजरेकर हे इच्छुक आहेत.
प्रभाग १४ मध्ये जळकेवाडीचा समावेश आहे. ओबीसी आरक्षण असलेल्या या प्रभागातून भाजपतर्फे अण्णा कोदे, तर शिवसेना आघाडीतर्फे रुपेश नार्वेकर यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. प्रभाग १५ मध्ये नाथ पै नगरचा समावेश आहे. खुला असलेल्या या प्रभागात भाजपतर्फे अमोल रासम, तर शिवसेना आघाडीकडून संकेत नाईक आणि योगेश मुंज इच्छुक आहेत.
प्रभाग १६ मध्ये परबवाडीचा उर्वरित भाग आणि शिवाजीनगरचा दक्षिण भाग येतो. या प्रभागातून भाजपतर्फे माजी नगरसेवक संजय कामतेकर, तर शिवसेनेतर्फे उमेश वाळके यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित झाली आहे.
प्रभाग १७ मध्ये कनकनगरचा समावेश आहे. या प्रभागात राष्ट्रवादी-भाजप युतीचे अबिद नाईक आणि भाजपचे शिवसुंदर देसाई इच्छुक आहेत. शिवसेना आघाडीतर्फे सुशांत नाईक यांचे नाव निश्चित झाले आहे.
