''गोष्ट कावी कलेची'' लघुपटाचा आज निगुडे येथे प्रीमियर शो
निगुडे ः माऊली मंदिरातील कावी कला लोगो
‘गोष्ट कावी कलेची’ लघुपटाचा
आज निगुडे येथे प्रीमियर शो
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ : निगुडे (ता. सावंतवाडी) येथील माऊली मंदिरातील कावी कलेविषयी ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी ‘गोष्ट कावी कलेची’ हा लघुपट तयार केला आहे. या लघुपटाचा प्रीमिअर शो उद्या (ता. १४) रात्री ८ वाजता निगुडे येथील माऊली मंदिरात होणार आहे.
निगुडे माऊली रवळनाथ पंचायत मंदिर हा प्राचीन आणि पारंपरिक कावी भित्तीचित्रकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. सद्या कावी कला जवळपास नामशेष झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एका हाताच्या बोटावर मावतील एवढीच कावी कला असलेली मंदिरे शिल्लक आहेत.
सद्या सर्वत्र जीर्णोद्धाराच्या नावाखाली प्राचीन व कोकणी पद्धतीच्या वास्तुशैलीची मंदिरे पाडून आधुनिक मंदिरे बांधण्याची स्पर्धा सुरू असताना निगुडेच्या ग्रामस्थांनी मात्र येथील मंदिराचे नूतनीकरण करताना त्यावरील मंदिरावरील कावी कलेचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निगुडेच्या या मंदिराची आणि कावी कलेची माहिती सर्वदूर पोहोचावी, यासाठी ‘गोष्ट कावी कलेची’ हा २५ मिनिटांचा माहितीपट तयार केला आहे. हा माहितीपट युट्युबवर अपलोड करण्यात येणार आहे; मात्र त्याआधी या माहितीपटाचा प्रीमिअर शो म्हणजे प्रथम प्रदर्शन निगुडे येथील माऊली मंदिरात केले जाणार आहे. सर्वांना खुला असलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन आडाळी येथील ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या सेवाभावी स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी केले आहे.