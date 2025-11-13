कुडाळ बस स्थानकातील प्रश्न मार्गी न लावल्यास आंदोलन
कुडाळ ः शहर शिवसेनेच्या वतीने कुडाळ आगार व्यवस्थापकांना निवेदन देण्यात आले.
कुडाळ बस स्थानकातील प्रश्न
मार्गी न लावल्यास आंदोलन
शिवसेनेचा इशाराः आगारप्रमुखांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ः शहरातील एस.टी. बस स्थानाकमधील विविध समस्यांबाबत शहर शिवसेनेने आगार प्रमुखांचे लक्ष वेधले. याबाबत त्वरित योग्य पावले उचलावीत, अन्यथा शिवसेना स्टाईलने उत्तर देण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा देण्यात आला.
कुडाळ शहरातील बस स्थानक परिसरातील बंद अवस्थेतील पथदीप व सांडपाण्याच्या दुर्गंधीचा त्रास नागरिकांना व व्यावसायिकांना होत आहे. तत्काळ याबाबत आपण व्यवस्था करावी. बस स्थानकातील चोऱ्यांबाबत मागील दोन वर्षांत पाच गुन्हे दाखल आहेत, तर काही गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. सायंकाळच्या वेळी बस स्थानकात गर्दी असते. त्यामुळे अंधाराचा फायदा घेऊन चोऱ्यांचे गुन्हे वाढलेले आहेत. बसस्थानक परिसरातील पथदीपक सुरू करावेत तसेच सांडपाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा; अन्यथा शिवसेना स्टाईलने उत्तर देण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
याबाबतचे निवेदन कुडाळ शहर शिवसेनेतर्फे आगार व्यवस्थापकांना देण्यात आले. यावेळी शिवसेना शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक अभिषेक गावडे, तालुका सचिव राकेश कांदे, शहर समन्वयक राकेश नेमळेकर, शहर संघटक सुरेश राऊळ, सोशल मीडियाचे राजवीर पाटील, युवासेना संघटक चंदन कांबळी, उपशहर प्रमुख प्रथमेश केळबाईकर, शाखा प्रमुख शिवम महाडेश्वर, युवा सेना उपशहरप्रमुख प्रथमेश कांबळी, संदेश सावंत, शिवसेना पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.
