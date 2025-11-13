''मानवाधिकार'' राज्य उपाध्यक्ष दाभोलकर यांना नियुक्तीपत्र
swt136.jpg
04123
गोवा ः महाराष्ट्र उपाध्यक्षपदाचे नियुक्तीपत्र उन्मेषा दाभोलकर यांना देताना डॉ. मिलिंद दहिवले.
‘मानवाधिकार’ राज्य उपाध्यक्ष
दाभोलकर यांना नियुक्तीपत्र
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ः केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदी येथील महिला उद्योजिका उन्मेषा दाभोलकर यांची निवड गोवा येथे करण्यात आली. सामाजिक प्रश्नाबरोबरच महिलांना योगाचे धडे तसेच महिला सक्षमीकरण अनुषंगाने काम करणार असल्याचे दाभोलकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय मानव विकास संघटन नई दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध नियुक्त्या केल्या जातात. या अनुषंगाने महिला विभाग अंतर्गत केंद्रीय मानवाधिकार महाराष्ट्र उपाध्यक्षपदी दाभोलकर यांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड मानवाधिकारचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मिलिंद दहिवले यांनी केली. जिल्ह्यातील महिला उद्योजक नावारुपास येण्यासाठी तसेच शासन योजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम करणार असून लवकरच समितीचे कार्यालय कुडाळ येथे सुरू करण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
