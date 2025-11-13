आरोस विद्या विकास प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचे विविध स्पर्धांमध्ये यश
आरोस ः येथील पंचक्रोशी विद्या विकास हायस्कूलच्या यशस्वी विद्यार्थ्यांसोबत मुख्याध्यापक शिरीष नाईक व शिक्षक वर्ग. (छायाचित्र ः मदन मुरकर)
आरोस विद्या विकास प्रशालेच्या
विद्यार्थ्यांचे विविध स्पर्धांमध्ये यश
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १३ः सातार्डा पंचक्रोशी टिळक ग्रंथालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित विविध स्पर्धांमध्ये आरोस पंचक्रोशी विद्या विकास हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट यश संपादन केले. ग्रंथालयाच्या वतीने वर्षभर विविध सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन केले होते, ज्यात अनेक शाळांतील विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला.
या स्पर्धांमध्ये आरोस पंचक्रोशी विद्या विकास हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी चित्रकला, निबंध लेखन आणि कथाकथन या स्पर्धांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले. स्पर्धा तीन गटांमध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये मिताली पेडणेकर हिने चित्रकला व निबंध स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, प्राची मुरकर हिने चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, वैष्णवी कळंगुटकर हिने द्वितीय क्रमांक, सिद्धी खरात हिने कथाकथन स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक, तर वेदिका मेस्त्री हिने चित्रकलेत तृतीय क्रमांक मिळवून शाळेचे नाव उज्ज्वल केले. यशस्वी विद्यार्थ्यांना टिळक ग्रंथालयाच्या वतीने सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र, रोख रक्कम, मूल्यसंस्कार ग्रंथ आणि गुलाबपुष्प देऊन गौरविण्यात आले. या सर्व विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे अध्यक्ष रोहिदास सावंत, उपाध्यक्ष निलेश परब, सचिव राजन नाईक, तसेच संस्था पदाधिकारी, सदस्य, मुख्याध्यापक शिरीष नाईक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले.
