मोकाट गुरे सोडणाऱ्यांवर गुन्हा
धुंदरे येथील ग्रामस्थ; वाहनांना अडथळा
सकाळ वृत्तेवा
लांजा, ता. १३ ः मोकाट गुरे सोडणाऱ्या धुंदरे येथील तीन गुरे मालकांवर लांजा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोकाट गुरांना आळा बसणार आहे. गुरे मालक रवींद्र गांधी (वय ५८), बाबल्या लांबोरे (वय ५७) आणि प्रभाकर लिंगायत (वय ५२) हे आपली गुरे मोकाट सोडून देतात. ही गुरे या लांजा-धुंदरे या रस्त्यावर फिरत असतात. ती रस्त्यावरच बसत असल्याने ये-जा करणाऱ्या दुचाकी, चारचाकी व अन्य वाहनांना मोठा अडथळा निर्माण होत होता. त्याचप्रमाणे काही छोट्या-मोठ्या अपघाताच्या घटनाही घडत होत्या. या प्रकरणी बेनीखुर्द खेरवसे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच रूपाली लोटणकर यांनी संबंधित गुरे मालकांना आपली गुरे मोकळी न सोडता ती बांधून ठेवावीत, अशा सूचना केल्या होत्या; मात्र त्यांच्या या सूचनेकडे या तिन्ही गुरे मालकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे अखेर सरपंच लोटणकर यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी त्या तिन्ही गुरे मालकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक बी. एस. रेवणे हे करत आहेत.
