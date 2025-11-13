टुडे पान एक-काँग्रेसच्या दाव्यामुळे आघाडी संकटात
कोकण

टुडे पान एक-काँग्रेसच्या दाव्यामुळे आघाडी संकटात

Published on

swt1319.jpg
04140
कणकवली ः येथील काँग्रेस कार्यालयात युवासेनेचे जिल्‍हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांची चर्चा केली. मात्र, महाआघाडीतील जागा वाटपाबाबत एकमत होऊ शकले नाही.

काँग्रेसच्या दाव्यामुळे
आघाडी संकटात
कणकवलीतील स्थिती ः सुशांत नाईकांची चर्चा निष्फळ
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १३ ः येथील नगरपंचायतीमध्ये भाजप विरोधात महाआघाडीची जय्यत तयारी करण्यात आली. मात्र, प्रभाग १३ सह अन्य दोन प्रभाग मिळावेत यासाठी काँग्रेसने ठाम भूमिका घेतली आहे. या प्रभागांमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आधीच निश्‍चित झाले आहेत. त्‍यामुळे कणकवलीतील आघाडी सध्या तरी संकटात आली आहे.
प्रभाग १३ सह अन्य दोन जागा मिळत नसतील तर नगराध्यक्ष पदासह अन्य सर्व जागांवर काँग्रेस पक्ष आपला उमेदवार उभा करणार असल्‍याची भूमिका काल (ता.१२) काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ॲड. तौफीक मुलाणी यांनी जाहीर केली. त्‍यानंतर ठाकरे शिवसेनेचे युवा जिल्‍हाप्रमुख सुशांत नाईक यांनी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. मात्र, ती निष्फळ ठरली. शहरातील प्रभाग १३ मध्ये ओबीसी आरक्षण आहे. या प्रभागातून काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप मांजरेकर हे इच्छुक आहेत. तर ठाकरे शिवसेनेचे जयेश धुमाळे यांची या प्रभागातून उमेदवारी जवळपास निश्‍चित झाली आहे. हा प्रभाग ठाकरे शिवसेनेचा बालेकिल्‍ला राहिला आहे. त्‍यामुळे हा प्रभाग काँग्रेसला सोडण्यास ठाकरे शिवसेना तयार नाही. त्‍यामुळे महाआघाडीतून काँग्रेस पक्ष बाहेर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसने प्रभाग १३ सह शहरातील अन्य दोन प्रभागातही काँग्रेसच्या हात या निशाणीवर उमेदवार असावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र त्‍याबाबतही अद्याप तडजोड झालेली नाही. नगरपंचायतीच्या मागच्या निवडणुकीतही भाजप-शिवसेना युतीमध्ये काँग्रेसला सामावून घेण्याचा प्रयत्‍न झाला होता. मात्र, त्‍यावेळी काँग्रेस पक्षाने नगराध्यक्षसह सर्वच प्रभागात आपले उमेदवार उभे केले होते. यात १७ प्रभागातील काँग्रेसच्या उमेदवारांना आपला प्रभाव दाखवता आला नाही. मात्र, नगराध्यक्ष निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराला २८० मते मिळाली होती. ही मते नगराध्यक्ष निवडणुकीत निर्णायक ठरली होती. जर पारकर यांच्या पारड्यात ही मते गेली असती तर त्‍यांना सहज मिळवता आला असता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत महाआघाडीमध्ये सध्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत.

Marathi News Esakal
www.esakal.com