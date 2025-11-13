फ्लॅश आर्ट अॅकडॅमीच्या विद्यार्थ्यांचे यश
राजापूर ः पखवाज प्रथमा परीक्षेमध्ये यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांसमवेत मान्यवर.
पखवाज परीक्षेत ‘फ्लॅश आर्ट’चे यश
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १३ ः भारतीय संगीत कलापीठ, मुंबई यांच्यावतीने घेण्यात आलेल्या पखवाज प्रथम परीक्षेत तालुक्यातील जैतापूर येथील फ्लॅश आर्ट अॅकडॅमीच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले. सर्व विद्यार्थी प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झाले.
या विद्यार्थ्यांना नुकतेच जैतापूर येथे प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी नागरी संरक्षण दल, रत्नागिरीचे सहाय्यक उपनियंत्रक आनंदसिंग गढरी, मास्टर ट्रेनर अक्षय जाधव, राजन लाड, जब्बार काझी, जैतापूर ग्रामपंचायत सदस्य रूपेश करगुटकर, सिकंदर करगुटकर, प्रशिक्षक तन्मय परब आणि विद्यार्थी पालक उपस्थित होते. फ्लॅश आर्ट अॅकडॅमीच्या माध्यमातून सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे नियमित दर रविवारी राकेश दांडेकर यांच्या निवासस्थानी प्रशिक्षण दिले जात होते. प्रशिक्षक तन्मय परब (राजापूर) यांनी या सर्व सात विद्यार्थ्यांना पखवाज या भारतीय तालवाद्याचे मूलभूत आणि प्रगत शिक्षण दिले आहे. परब यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी पखवाज वादनातील विविध ताल, बोल आणि लय यांचे उत्कृष्ट सादरीकरण परीक्षेत करून परीक्षकांची प्रशंसा मिळवली. सर्व विद्यार्थ्यांनी परीक्षेमध्ये यश संपादन करताना प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झाले. या परीक्षेसाठी फ्लॅश आर्ट अॅकडॅमीचे संचालक राकेश दांडेकर, राजन लाड आणि अरविंद लांजेकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
