मूल्यांची जोपासना करणे हीच शिक्षणाची फलश्रुती
चिपळूण ः घाणेखुंट लोटे येथील एमईएस कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयास बेंच भेट म्हणून दिले
विद्यार्थ्यांकडून संस्थेला कृतज्ञतेची भेट
एमईएस नर्सिंग महाविद्यालयाला बेंच ; सामूहिक निधी संकलन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ ः विद्यार्थ्यांनी केवळ शिक्षणच नव्हे तर सामाजिक उत्तरदायित्व आणि संस्थेप्रती निष्ठा ठेवायला हवी. या मूल्यांची जोपासना करणे हीच खरी शिक्षणाची फलश्रुती आहे, असे प्रतिपादन प्राचार्य मिलिदं काळे यांनी व्यक्त केले.
खेड तालुक्यातील घाणेखुंट लोटे येथील एमईएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग महाविद्यालयातील एएनएम आणि जीएनएम अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाला ५० नवीन बेंच भेट स्वरूपात दिले. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांनी आपल्या संस्थेबद्दल प्रेम, कृतज्ञता आणि सामाजिक जबाबदारीचा आदर्श सर्वांसमोर ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे निधी जमा करून या बेंचची खरेदी केली. वर्गखोल्यांतील वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करून ही गरज पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वयंस्फूर्तपणे पुढाकार घेतला. या उपक्रमामुळे महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण भर पडली. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अधिक सोईस्कर व आरामदायक वातावरण उपलब्ध झाले आहे. या वेळी प्राचार्यांसह प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांच्या एकतेचे आणि संस्थाभिमानाचे कौतुक केले. अशा कृतींमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना, सामूहिक कार्यसंस्कृती आणि समाजासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा निर्माण होते. विद्यार्थ्यांनी दिलेली ही भेट केवळ वस्तुरूपात नसून, ती त्यांच्या भावनिक नात्याची आणि कृतज्ञतेची खूण आहे, असे सर्वांनी व्यक्त केले. हे महाविद्यालय नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील असते. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संस्थेबद्दल प्रेम, बांधिलकी आणि सामाजिक भान अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
