''त्या'' पोलिस अधिकाऱ्यावर फौजदारी गु्न्हा दाखल करा
जयंत बरेगार ः पोलिस अधीक्षकांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः येथील सावंतवाडी पोलिस ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक यांनी तक्रार अर्जावर कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी न करता ''चौकशी झाली'' असा खोटा अहवाल तयार करून अर्ज निकाली काढल्याचा आरोप जयंत बरेगार यांनी केला. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार करून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
श्री. बरेगार यांनी १ नोव्हेंबरला सिंधुदुर्ग पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे मूळ तक्रार अर्ज केला होता. या अर्जाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सावंतवाडी पोलिस ठाण्याच्या संबंधित सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांकडे सोपवण्यात आली होती; मात्र त्यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष चौकशी न करता अर्ज दफ्तरी दाखल करून नोंद केली. तक्रारदार बरेगार यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करत ''चौकशी पूर्ण झाली'' असा खोटा अहवाल तयार केला. हे कृत्य म्हणजे तक्रारदाराची फसवणूक असून, शासकीय पदाचा दुरुपयोग करत खोटा पुरावा तयार करण्याचा गंभीर प्रकार आहे. याबाबत बरेगार यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सेवा नियमांनुसार त्यांची विभागीय चौकशी करून कठोर शिक्षा करण्याची शिफारस सक्षम अधिकाऱ्यांकडे करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आपल्या अर्जावर जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.