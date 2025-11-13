-कबीर काद्रींचा कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा
कबीर काद्री यांचा काँग्रेसचा राजीनामा
उमेदवार न मिळण्याचे संकेत; शरद पवार राष्ट्रवादीशी सलगी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ ः नगरपालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच येथील काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक कबीर उर्फ शौका काद्री यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. गोवळकोट रोड येथून युवक कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असल्याने काद्री यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे.
काद्री यांनी निवडणुकीची तयारी केली असून, ते राष्ट्रवादी शरद पवार गटातून निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. चिपळूण पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी काँग्रेस पदाधिकारी पहिल्यापासूनच आग्रही आहेत. निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडीच्या दोन-तीन बैठका झाल्या; मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट व शिवसेना ठाकरे गट नगराध्यक्षपदावर ठाम राहिल्याने तोडगा निघालेला नाही. काँग्रेसकडून लियाकत शाह नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी आघाडीवर आहेत.
निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असतानाच काँग्रेसचे माजी नगरसेवक कबीर काद्री यांनी राजीनामा दिला. शांत, संयमी असलेले काद्री सलग दोनवेळा काँग्रेसमधून गोवळकोट रोड येथून विजयी झाले आहेत. एकदा त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली असताना पराभवास सामोरे जावे लागले होते. त्यांनी अडीच वर्षे उपनगराध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे तसेच चिपळूण पालिकेत काँग्रेसचा गटनेता म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. त्यांनी आपला राजीनामा जिल्हाध्यक्षा तसेच पक्षाच्या वरिष्ठांकडे पाठवला आहे. यास त्यांनी स्वतः दुजोरा दिला; मात्र पुढील भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ते रमेश कदम यांच्या गोटातून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे.
