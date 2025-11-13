खेडमधील महायुतीत भाजपात असंतोष
खेडमध्ये महायुतीतील भाजपात असंतोष
राष्ट्रवादीची भूमिका गुलदस्त्यात; जागावाटपावर अडणार गणित
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १३ : खेड नगरपालिकेत महायुतीचा फॉर्म्युला अखेर निश्चित झाल्याचे चित्र दिसत असले तरीही अंतर्गत असंतोष अद्याप कायम आहे. येथील नगराध्यक्षपद शिवसेनेला (शिंदे गट) देण्यात आले आहे; मात्र नगरसेवकपदांच्या जागावाटपावरून शिवसेना-भाजपमध्ये मतभेद आहेत. नगराध्यक्षपदासाठीचा अर्ज भरताना राष्ट्रवादीचे नेते, पदाधिकारी कुठेही दिसले नाहीत त्यामुळे राष्ट्रवादीची भूमिकाही संभ्रमित करणार असल्याने हा तिढा कसा सुटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर खेड पालिकेत महायुतीची घोषणा बुधवारी (ता. १२) झाली. महायुतीतर्फे नगराध्यक्षपदासाठी माधवी बुटाला यांचे नाव जाहीर झाले. त्यांनी अर्जही दाखल केला. या सर्व प्रक्रियेत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे यांच्यासह शिवसेना-भाजपचे अन्य पदाधिकारी सहभागी होते. खेडमधील नगराध्यक्षपदाचा तिढा माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांच्या भाजप प्रवेशानंतरच उद्भवलेला होता. खेडेकर यांच्या प्रवेशामुळे भाजपची खेडमधील ताकदही वाढली आहे; परंतु गतवेळी शिवसेनेचे पक्षीय बलाबल लक्षात घेता आणि जिल्ह्यातील शिवसेनेची (शिंदे गटाची) ताकद पाहून खेडमधील नगराध्यक्षपद शिवसेनेला देण्यात आले तसेच नगरसेवकपदांच्या २० पैकी ३ जागाच भाजपला देण्यात येणार आहेत; परंतु हे गणित अयोग्य असल्यामुळे गुरूवारी (ता. १३) आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह माजी आमदार विनय नातू यांची खेड येथे भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. ३ जागांवर समाधान न मानता खेड नगरपालिकेत किमान ६ जागा मिळाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे खेडमधील जागावाटपाचा तिढा अडचणीचा ठरू शकतो. बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपश्रेष्ठी कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
---
चौकट
चिपळुणातही जागावाटपात तिढा
दरम्यान, चिपळूण पालिकेत नगराध्यक्षपदावरून शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यात चुरस आहे. येथील ३२ नगरसेवकांच्या जागांमधील ५० टक्के जागांवर भाजपकडून दावा केला जात आहे. चिपळुणात भाजपला उपनगराध्यक्षपदही मिळण्याची शक्यता आहे तसेच गुहागर आणि देवरूख नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद हे भाजपला मिळणार असून, राजापूर व रत्नागिरी या ठिकाणी भाजपसाठी सन्मानजनक जागा मिळू शकतात.
चौकट
महायुतीत शिवसेना-भाजपच, राष्ट्रवादी कुठेच नाही
चिपळूण येथे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी महायुतीची घोषणा केली होती; परंतु महायुतीमध्ये केवळ शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप हे दोनच प्रमुख पक्ष दिसत आहेत. खेड येथे नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज भरताना महायुतीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) या घटक पक्षाचे पदाधिकारी दिसलेले नाहीत. याबाबत राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव यांनी पदाधिकाऱ्यांनी कोणीच सांगितले नसल्याचे स्पष्ट केले होते. दोन्ही घटक पक्षांना या निवडणुकीत विचारात घेतले नसल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे पालकमंत्री सामंत यांनी महायुतीची घोषणा केली खरी; परंतु ही महायुती नेमकी निवडणुकीच्या अनुषंगाने कशी टिकणार व हा फॅक्टर कितपत चालणार? हे चित्र येणाऱ्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
---
कोट १
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात महायुती राहील; परंतु प्रत्येक ठिकाणी सन्मानजनक तोडगा निघाल्यास महायुती टिकेल.
- सतीश मोरे, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.