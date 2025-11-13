''अमृत दुर्गोत्सव''ची विश्वविक्रमाला गवसणी
-rat१३p२१.jpg-
२५O०४१६७
पुणे : दिवाळीत महाराष्ट्रात केलेल्या किल्ल्यांच्या प्रतिकृतीबद्दल झालेल्या विश्वविक्रमाचे प्रमाणपत्र ‘गिनीज’चे अधिकृत पंच पटेल (उजवीकडे) यांनी अमृतचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी (डावीकडे) यांना सुपूर्द केले.
-------
‘अमृत दुर्गोत्सव’ची विश्वविक्रमाला गवसणी
छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना; रत्नागिरीतूनही दुर्ग साकारले
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेने दिवाळीत आयोजित केलेल्या ‘अमृत दुर्गोत्सव’ उपक्रमाचा विश्वविक्रम नोंद झाला आहे. या उपक्रमात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यानेही दुर्गांच्या प्रतिकृती साकारल्या व त्याची सर्वांत जास्त छायाचित्रे पाठवली. या अनोख्या उपक्रमातून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना विश्वविक्रमी मानवंदना देण्यात आली.
या उपक्रमासाठी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष असलेले आणि युनेस्कोने जागतिक वारसास्थळ म्हणून घोषित केलेल्या बारा दुर्गांपैकी कोणत्याही एकाची प्रतिकृती अंगणात, सोसायटी, शाळेत, मैदानात तयार करून त्यासोबत फोटो घेऊन तो ‘अमृत दुर्गोत्सव’ च्या वेबसाईटवर अपलोड करायचा होता. सहभागी प्रत्येकास मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचे अभिनंदनपत्र देण्यात आले. मानवी हातांनी तयार केलेल्या प्रतिकृतींचा सर्वात मोठा डिजिटल फोटो ‘अल्बम’ या श्रेणीमध्ये ‘अमृत दुर्गोत्सवात’ विश्वविक्रम झाल्याचे प्रमाणपत्र ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ चे प्रतिनिधी पटेल यांच्या हस्ते अमृतचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांना सुपूर्द केले. पटेल यांनी विश्वविक्रमाची कठीण प्रक्रिया सर्वांपुढे मांडली. सुयोग्य चित्रे निवडणे, अस्पष्ट चित्रांना बाद करणे आदी अनेक दिवस चाललेल्या अतिशय क्लिष्ट प्रक्रियेतून जाऊन विश्वविक्रम प्रस्थापित झाल्याचे ते म्हणाले. शिवप्रतापदिनाचे औचित्य साधून पुणे येथील अमृत मुख्यालयात एका कार्यक्रमात ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’चे अधिकृत प्रमाणपत्र विजय जोशी यांना सुपूर्द करण्यात आले.
चौकट १
नियोजन, अमृतची मेहनत
अमृतचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांचे उत्तम नियोजन आणि अमृत कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड मेहनतीच्या जोरावर हा केवळ शासकीय उपक्रम न राहता त्याला लोकोत्सवाचे रूप प्राप्त झाले. दुर्गोत्सवात दुर्गांसोबत घेतलेले फोटो प्रचंड प्रमाणात जमा झाले. याची नोंद ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ या विश्वविक्रमांची नोंदणी करणाऱ्या संस्थेने घेतली. या विश्वविक्रमात सहकार्य करणारे सर्व शासकीय अधिकारी, सामाजिक नेतृत्व, दुर्गप्रेमी, विद्यार्थी, सर्व शिवप्रेमी, अमृत कर्मचारी यांचे आभार विजय जोशी यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.