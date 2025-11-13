रेशनकार्डला आधार लिंक करा
-rat१३p२५.jpg-
२५O०४२०४
पावस ः नाखरे येथे आयोजित शिबिरात बोलताना उपसरपंच विजय चव्हाण.
---
रेशनकार्डला आधार लिंक करा
नीशा राव ः नाखरेमध्ये शिबिराचा ग्रामस्थांना फायदा
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १३ ः शिधावाटपाच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी रेशनकार्डाला आधार लिंक केल्याने वाटपामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही यासाठी या सर्व गोष्टी होणे भविष्याच्यादृष्टीने गरजेचे आहे, असे पुरवठा विभागाच्या निरीक्षक अधिकारी नीशा राव यांनी केले. नाखरे येथे आयोजित शिबिरामध्ये त्या बोलत होत्या.
शिबिरामध्ये पुरवठा निरीक्षक सायली चव्हाण, गोदाम व्यवस्थापक राजेंद्र कदम, राधिका पवार यांच्या विशेष सहकार्यामुळे ग्रामस्थांना रेशनसंदर्भात अडीअडचणी दूर होण्यास मदत झाल्यामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. या वेळी सरपंच विद्या जाधव, उपसरपंच विजय चव्हाण, पोलिस पाटील सुधीर वाळिंबे, मोहन जाधव आदी उपस्थित होते. उपसरपंच चव्हाण यांनी सांगितले, प्रत्येकाने आपले रेशनकार्ड लिंक करून घेणे काळाची गरज असून, त्या संदर्भातील असलेली कामे या शिबिराच्या माध्यमातून वेळेवर पूर्ण करून घ्यावीत जेणेकरून सर्वांना दर महिन्याला रेशनचा पुरवठा वेळेत होईल. शिबिरात गावातील एकूण २२ रेशनकार्डधारकांची अंत्योदय रेशनकार्ड करून घेतले. या कॅम्पमध्ये रेशनकार्डवरील उत्पन्न दुरुस्त करणे, रेशनकार्डला आधार लिंक करणे, रेशनकार्डवरील नावे ऑनलाईन करणे, रेशनकार्डवर नावे चढवणे व कमी करणे ही सर्व कामे करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.