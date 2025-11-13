सावंतवाडीत २१ मतदान केंद्रे प्रस्तावित
पालिका निवडणूक ः प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली असून, १० प्रभागांमध्ये (वॉर्ड) एकूण २१ मतदान केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रांची यादी नगरपरिषदेने जाहीर केली आहे.
प्रभाग क्रमांक १ मध्ये वि. स. खांडेकर विद्यालयातील दोन वर्ग (आठवी व दहावी), तर प्रभाग क्रमांक २ मध्ये (कै.) श्रीमती लक्ष्मीबाई मुरारी माधव विद्यालय (जिल्हा परिषद शाळा क्र. ६), बाळासाहेब ठाकरे ज्ञान प्रबोधिनी आणि जिमखाना समाजमंदिर बालावाडी इमारत या ठिकाणी प्रत्येकी एक केंद्र प्रस्तावित आहे. प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये काझी शाहबुद्दीन हॉलचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग मतदान केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्र. ७ (तिसरीचा वर्ग) आणि सेंट्रल इंग्लिश स्कूल (नर्सरी वर्ग) येथे मतदान होणार आहे.
प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये रघुनाथ मार्केट इमारत आणि शांतिनिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल (ज्युनिअर केजी वर्ग) येथे दोन केंद्रे असणार आहेत. प्रभाग क्रमांक ६ साठी कळसुलकर इंग्लिश स्कूलच्या तळमजला हॉलचा पूर्व आणि पश्चिम भाग वापरला जाईल.
प्रभाग क्रमांक ७ मध्ये जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा क्र. ४ (पाचवी वर्ग) आणि भाईसाहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालयाचा स्वस्थवृत्त विभाग ही दोन केंद्रे आहेत. प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये मिलाग्रीस हायस्कूलचे दोन वर्ग (नववी ''अ'' आणि ''ब'') मतदान केंद्रासाठी निवडले आहेत.
प्रभाग ९ साठी बी. एस. बांदेकर फाईन आर्ट कॉलेज इमारतीमधील सेमिनार हॉलचा पूर्व व पश्चिम भाग, तर प्रभाग क्रमांक १० साठी टोपीवाला स्मारक तंत्रशाळेतील तंत्र माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील दोन वर्गखोल्या मतदान केंद्रे म्हणून प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
या २१ मतदान केंद्रांवर एकूण अंदाजे १९,६९५ मतदारांची नोंदणी आहे. प्रभाग ४ मधील ४/१ केंद्रामध्ये (जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्र. ७) सर्वाधिक ११२९ मतदार असून, प्रभाग ९ मधील ९/१ केंद्रामध्ये (बी. एस. बांदेकर फाईन आर्ट कॉलेज) सर्वात कमी ७०९ मतदार आहेत. नगरपरिषद प्रशासनाने निवडणुकीच्या दृष्टीने आवश्यक ती तयारी सुरू केली असून, लवकरच निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
