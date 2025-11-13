कुडाळ येथे २२ नोव्हेंबरला ''एकता पदयात्रे''चे आयोजन
04229
कुडाळ येथे २२ नोव्हेंबरला
''एकता पदयात्रे''चे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ ः ''मेरा युवा भारत'' या उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय ''युनिटी मार्च'' म्हणजेच ''एकता पदयात्रा''चे आयोजन २२ नोव्हेंबरला कुडाळ शहरात करण्यात आले आहे. ही पदयात्रा सकाळी ७.३० वाजता कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानातून सुरू होईल. कुडाळ पोलिस ठाणे, गांधी चौक, बस स्थानक, गुलमोहर हॉटेल, महामार्ग बस स्थानक, एस.आर.एम. कॉलेज चौक या मार्गाने तहसील कार्यालय येथे या पदयात्रेचा समारोप होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पदयात्रेच्या नियोजनासाठीची बैठक झाली. यावळी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रजापती थोरात, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) कविता शिंपी, वाहतूक पोलिस अधिकारी संतोष साळसकर, नायब तहसीलदार गवस, तालुका क्रीडा अधिकारी राहुल गायकवाड, एनएसएस जिल्हा समन्वयक सय्यद वासिम, एनसीसीचे राकेश बनसोडे, डॉ. एस. टी. आवटे (संत राऊळ महाराज कॉलेज), कल्पना भंडारी (बॅ. नाथ पै नर्सिंग कॉलेज), डॉ. सुरेश पाटील (कणकवली कॉलेज), सागर पाटील (कुडाळ नगरपंचायत) तसेच विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.