जिल्ह्यात आजपासून ‘प्लास्टिक संकलन’
04236
जिल्ह्यात आजपासून ‘प्लास्टिक संकलन’
शाळांसह जिल्हावासीयांना सहभागाचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ ः पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) व विद्यार्थ्यांमध्ये प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून १५ ते २० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये ‘प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन स्पर्धा’ आयोजित केली आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी तसेच जिल्हावासीयांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख स्वच्छ, सुंदर जिल्हा तसेच पर्यटन जिल्हा म्हणून आहे. यामुळेच पर्यटकांची रेलचेल मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यावर प्लास्टिक बाटल्या, रॅपर असा प्लास्टिक कचरा दिसून येतो. याबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने तसेच जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांना आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा स्वच्छ व सुंदर दिसावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ‘प्लास्टिक व ई-वेस्ट संकलन स्पर्धा’ उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. १५ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या माध्यमातून गावातील प्लास्टिक बाटल्यांचा कचरा एकत्र करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत तालुक्यात सर्वात जास्त प्लास्टिक बाटल्या गोळा करणाऱ्या उत्कृष्ट शाळांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. तसेच शाळेमध्ये सर्वात जास्त प्लास्टिक बॉटल गोळा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही सन्मान जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
स्पर्धेदरम्यान जमा होणारे प्लास्टिक शिवप्रतिज्ञा बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, मिरज (जि. सांगली) यांच्या माध्यमातून गोळा करून पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृती होण्यास मदत होणार आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी सहभाग नोंदवावा, अशा सुचना दिल्या आहेत. तसेच या कार्यक्रमांत जिल्हावासीयांनी सहभाग घेतल्यास पहिला पर्यटन जिल्हा, पहिला स्वच्छ जिल्हा त्याप्रमाणे पहिला ‘प्लास्टिक बंद’ म्हणून आपला जिल्हा नव्याने ओळख निर्माण करू शकेल, असा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.