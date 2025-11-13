कुवारबाव येथे ९० कोटींचा १६ पिलरचा उड्डाण पूल
कुवारबाव येथे १६ पिलरचा उड्डाणपूल
मिऱ्या-नागपूर महामार्ग; सेवारस्ता होणार काँक्रिटचा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ : मिऱ्या-नागपूर महामार्गासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला आहे. रत्नागिरी शहरातून हातखंब्याकडे जाताना कुवारबाव बाजारपेठेत नेहमी वाहतूककोंडी होते. ही कोंडी टाळण्यासाठी ९० कोटींच्या १६ पिलरच्या भव्य उड्डाणपुलाला मंजुरी दिली आहे. या पुलावरून मुख्य वाहतूक जाणार असून, आता सुरू असलेला काँक्रिटचा रस्ता हा सेवारस्ता असल्याचे येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले. या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उड्डाणपुलाचे काम सुरू केले जाणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून हा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रत्नागिरी शहरातून हातखंबा येथे जाताना कुवारबाव जंक्शनवर नेहमीच वाहनांच्या वर्दळीमुळे वाहतूककोंडी होते. महामार्गाच्या कामात या ठिकाणी फक्त रस्ता रुंदीकरण होणार की वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून उड्डाणपूल होणार याकडे संपूर्ण रत्नागिरीकरांचे लक्ष लागले होते. अखेर, या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यात पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या प्रयत्नाला यश आले आहे. त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ९० कोटींच्या उड्डाणपुलाला मंजुरी दिली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी पुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया डिसेंबरपूर्वी निघण्याची शक्यता आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणादरम्यान अनेक ठिकाणी वाहतुकीवर ताण येत आहे. अशा परिस्थितीत कुवारबाव येथील हा नवीन उड्डाणपूल भविष्यातील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या पुलामुळे कुवारबाव परिसरातील वाहतूक जलद, सुरळीत आणि सिग्नलमुक्त होण्यास मदत होणार आहे.
कुवारबाव येथे पूर्वी भरावाचा पुल होता. या पुलाला व्यापाऱ्यांचा पूर्ण विरोध होता. त्यामुळे आम्ही केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी निधीची काही कमी पडू देणार नाही; परंतु ग्रामस्थांना हवा तसा रस्ता बनवून द्या, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी भरावाच्या पुलाऐवजी १६ पिलरचा उड्डाणपूल मंजूर केला आहे.
-नीलेश लाड, अध्यक्ष, कुवारबाव व्यापारी संघ
