क्राइम
बसच्या धडकेत
दोन बैल ठार
रत्नागिरी ः तालुक्यातील धामणसे येथे निष्काळजीपणे बस चालवून दोन बैलांना धडक देऊन त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत झालेल्या अज्ञात चालकाविरूद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळी धामणसे येथील हॉटेलसमोर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विश्वनाथ अनंत आग्रे (वय ४५, रा. धामणसे-रेवाळेवाडी, रत्नागिरी) हे मंगळवारी सायंकाळी आपली गुरे चरवून चाफे ते गणपतीपुळे रस्त्याने घरी घेऊन जात होते. गुरे डाव्या बाजूने जात होती. धामणसे येथील हॉटेलसमोर आले असता गणपतीपुळेहून येणाऱ्या भरधाव खासगी बसने त्यांच्या दोन बैलांना धडक दिली. या धडकेमुळे दोन्ही बैल रस्त्यावर तडफडत पडले असताना बसचालक न थांबता निघून गेला. या प्रकरणी विश्वनाथ आग्रे यांनी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यावर गुन्हा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील जयगड-गणेशवाडी जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर मद्य पिणाऱ्या वृद्धाविरुद्ध जयगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हरिश्चंद्र रहाटे (वय ६३) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १२) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस शिपाई रजनीकांत घवाळी यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
गावठी दारूची
बेकायदेशीर वाहतूक
रत्नागिरी ः शहरातील मांडवी चौपाटी ते नाईक फॅक्टरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून विनापरवाना गावठी दारूची वाहतूक करणाऱ्या संशयितांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुयोग दत्ताराम राऊत (वय २३, रा. तेलीवाडी मालगुंड, रत्नागिरी ) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. १२) रात्री मांडवी चौपाटी ते नाईक फॅक्टरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित सुयोग हा मांडवी चौपाटी ते नाईक फॅक्टरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दुचाकी मधून ८०० रुपयांचा १०देशी दारूच्या बाटल्यांची वाहतूक करताना सापडला. त्याच्याकडून ६० हजारांची दुचाकी आणि ८०० रुपयांची दारू असा एकूण ६० हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल अमृत औघडे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
जाकादेवीतील प्रौढाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील जाकादेवी येथे खुर्चीवर बसलेले असताना पडलेल्या प्रौढाला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. संदीप गंगाराम मायंगडे (४७, रा. तरवळ मायंगडेवाडी, रत्नागिरी) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ११) रात्री घडली. ग्रामीण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.