संगमेश्वर-देवरूखात महायुती निश्चित, नगराध्यक्षपद भाजपला
देवरूखात महायुती; नगराध्यक्ष भाजपचा
आज अर्ज भरणार ः नगरसेवक उमेदवारीचा फॉर्म्युला निश्चित
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १३ ः देवरूख नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या महायुतीद्वारे लढण्यावर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. या ठिकाणी नगराध्यक्षपदासाठी भाजपच्या मृणाल शेट्ये, तसेच महायुतीसह काही नगरसेवक पदाचे उमेदवार अर्ज उद्या (ता. १४) दाखल करणार आहेत.
उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा तिसरा दिवस आहे; परंतु प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केलेला नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडी स्थानिक पातळीवर होणार की नाही, यावरच सर्वकाही अडून होते. त्यात महाविकास आघाडीने सर्वप्रथम नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली. मात्र, महायुतीचा निर्णय अन्य पालिकांमधील जागावाटपावर अवलंबून होता. अखेर देवरूख येथे झालेल्या बैठकीत महायुतीवर शिक्कामोर्तब झाला. महायुतीकडून नगराध्यक्षपदासाठी भाजपच्या मृणाल शेट्ये यांच्या नावावर एकमत झाले. तसेच नगरसेवकपदाच्या जागांचाही फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. कोणतीही रस्सीखेच न करता हे जागावाटप झाले असल्याचे महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. उद्या (ता. १४) जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत महायुतीचे उमेदवार अर्ज भरणार आहेत. या वेळी पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम, आमदार किरण सामंत, भाजप नेते प्रशांत यादव, माजी आमदार विनय नातू, निवडणूक संयोजक प्रमोद अधटराव यांच्यासह महायुतीचे नेते, पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
सोळजाई देवीचे दर्शन
घेऊन रॅलीची सुरुवात
उद्या (ता. १४) सकाळी १० वाजता देवरूखच्या ग्रामदैवत सोळजाई देवीचे आशीर्वाद घेऊन उमेदवार व कार्यकर्ते अर्ज दाखल करण्यासाठी रवाना होतील. कार्यकर्त्यांची रॅली माणिक चौकमार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पुढे मातृमंदिर चौकमार्गे नगरपंचायतीजवळ दाखल होईल. तिथे सर्वप्रथम नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला जाणार आहे. त्यानंतर नगरसेवकपदाचे उमेदवार अर्ज दाखल करतील.
