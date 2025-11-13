''भोसले सैनिक स्कूल''चा उद्या चराठे येथे भूमिपूजन सोहळा
''भोसले सैनिक स्कूल''चा उद्या
चराठे येथे भूमिपूजन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार आणि सैनिक स्कूल सोसायटीच्या मान्यतेने श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटी संचलित कोकणातील पहिले सैनिक स्कूल, अर्थात ''भोसले सैनिक स्कूल''चा चराठे वझरवाडी येथे शनिवारी (ता. १५) भव्य सोहळ्यात भूमिपूजन आणि उद्घाटन समारंभ होणार आहे. या समारंभासाठी राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाचे मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
सकाळी ९.०० वाजता भूमिपूजन व शिलान्यास सोहळा पार पडेल, तर ११ वाजता उद्घाटन समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे तसेच माजी शालेय शिक्षणमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे.
तत्पूर्वी सकाळी ९ वाजता भूमिपूजन व शिलान्यास सोहळा होणार असून, यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा संघचालक डॉ. अरविंद कुडतरकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कोकण प्रांत संघटन मंत्री नीरज चौधरकर, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषदेचे उपाध्यक्ष ग्रुप कॅप्टन श्रीकांत वालवडकर आणि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोकण प्रांत अध्यक्ष मेजर विजय देगावकर हे उपस्थित राहणार आहेत.
या ऐतिहासिक सोहळ्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत-भोसले, सोसायटीच्या अध्यक्षा ॲड. अस्मिता सावंत-भोसले आणि सचिव संजीव देसाई यांनी केले आहे.
भोसले नॉलेज सिटीच्या भव्य परिसरात उभारले जात असलेले ''भोसले सैनिक स्कूल'' हे केवळ एक विद्यालय नसून, भविष्यातील लष्करी अधिकारी आणि जबाबदार नागरिक घडवणारे राष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र ठरणार आहे. या शाळेमुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा आणि कोल्हापूर परिसरातील विद्यार्थ्यांना सैनिकी शिक्षणासाठी आता दूरवर जाण्याची गरज उरणार नाही, असे आयोजकांनी नमूद केले आहे. या शाळेत आधुनिक शिक्षण, सैनिकी प्रशिक्षण, शिस्तबद्ध जीवनशैली, नेतृत्वगुण आणि राष्ट्रप्रेम यांचा संगम साधला जाणार आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याला सावंतवाडी आणि परिसरातील नागरिक, विद्यार्थी आणि पालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.