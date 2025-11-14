डॉ. आंबेडकर हायस्कूलमध्ये बालदिन साजरा
मंडणगड ः पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती साजरी करताना शिक्षक, विद्यार्थी.
डॉ. आंबेडकर हायस्कूलमध्ये बालदिन साजरा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १४ : मंडणगड तालुका विकास मंडळ संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती अर्थात बालदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेतील २२ विद्यार्थ्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे विचार आणि राष्ट्रनिर्मितीतील भूमिका याविषयी माहिती सादर केली.
आंबेडकर हायस्कूलमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे, उपमुख्याध्यापक अर्जुन हुल्लोळी, पर्यवेक्षक शांताराम बैकर, शिक्षक प्रतिनिधी राजकुमार सूर्यवंशी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. विद्यालयाचे ज्येष्ठ शिक्षक प्रमोद जाधव यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
प्रमोद जाधव यांनी नेहरूंच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्याबरोबरच बालदिन साजरा करण्यामागील इतिहास विद्यार्थ्यांसमोर मांडला. तर श्री. हुलगे यांनी पंडित नेहरूंचे शिक्षण, सामाजिक व राजकीय कार्य, मानवतावादी विचार, समाजसुधारक म्हणून त्यांचे योगदान तसेच १५ ऑगस्ट १९४७ ते १९६४ पर्यंत भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला. कार्यक्रमाच्या शेवटी सांस्कृतिक विभाग प्रमुख ज्योती राणे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
