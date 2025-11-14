डॉ. के. एन. नायसेंचा उद्या मुणगेत सत्कार
मुणगे : येथील ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. एन. नायसे यांनी वैद्यकीय सेवेत ५० वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल ग्रामस्थांतर्फे त्यांचा सपत्नीक सत्कार सोहळा आयोजित केला आहे. येथील देवी भगवती मंदिरात उद्या (ता.१६) सकाळी दहाला हा कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमाला मुणगे गावचे सुपुत्र व माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, देवगडचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी रमेश पवार, डॉ. अजित लिमये (मालवण), डॉ. अरुण गुमास्ते (देवगड), डॉ. सुधीर शिवेश्वरकर (आचरा), डॉ. अविनाश झाट्ये (मालवण), डॉ. सतिश लिंगायत, डॉ. सुनील आठवले (देवगड), डॉ. सुजित कदम (मुणगे), मुणगे सरपंच अंजली सावंत, देवी भगवती देवस्थानचे अध्यक्ष ओंकार पाध्ये, पोयरे सरपंच गीता राणे, हिंदळे सरपंच मकरंद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या सत्कार सोहळ्यास उपस्थित रहावे, असे आवाहन मुणगेवासीयांनी केले आहे.