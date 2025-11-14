रत्नागिरी-ना हरकत दाखल्यासाठी पालिकेत गर्दी
अर्जासाठी केवळ दोनच दिवस; ठेकेदार नाही, शौचालय वापर असे १८० अर्ज वितरित
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १४ : रत्नागिरी पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचे अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. अजूनही उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अपेक्षित गर्दी झालेली नाही. महायुती आणि महाविकास आघाडीने उमेदवारच जाहीर न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया रेंगाळली आहे; परंतु इच्छुकांनी पूर्ण तयारी केली असून, मी पालिकेचा थकबाकीदार नाही, असा नाहरकत दाखला शौचालय असल्याचा आणि मी ठेकेदार नसल्याचा दाखला असे आतापर्यंत १८० दाखले इच्छुक उमेदवार घेऊन गेले आहेत. काही सूचक आणि अनुमोदक तर उमेदवारांकडूनच थकीत करभरणा करून घेत आहेत.
जिल्ह्यातील रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण, खेड नगरपालिका आणि गुहागर, देवरूख व लांजा नगरपंचायतीमध्ये येत्या २ डिसेंबरला पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना संबंधित उमेदवारांचा तसेच सूचक आणि अनुमोदकांचा कोणताही कर थकीत नसावा, ही अट आहे. त्यामुळे पालिका कार्यालयांमध्ये कर भरण्यासाठी आणि मी शौचालय वापरतो, मी पालिकेचा थकबाकीदार नाही, मी ठेकेदार नाही, असे दाखले घेण्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे. महायुती, महाविकास आघाडी, अपक्ष आदी इच्छुक उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज बाद होऊ नये यासाठी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पालिकेचे हेलपाटे घालत आहेत.
नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुक उमेदवार अर्ज सादर करण्यापूर्वी मागील तीन ते चार वर्षांची थकबाकीही भरत आहेत. उमेदवारी अर्जासोबत या कागदपत्रांची जमवाजमव सुरू आहे. रत्नागिरी पालिकेतून आतापर्यंत सुमारे १८० दाखले इच्छुकांनी हे दाखले नेले आहेत. रविवारी सुट्टी असल्याने उद्या एक दिवस आणि १७ नोव्हेंबर हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा अंतिम दिवस आहे. त्या अगोदर थकीत कर भरणे आवश्यक असल्याने नगरपालिका कार्यालयात इच्छुक उमेदवार व त्यांच्यासाठी सूचक, अनुमोदक यांनीही करभरणा करण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. काही सूचक आणि अनुमोदक तर उमेदवारांकडूनच थकीत करभरणा करून घेत आहेत. दोन दिवस शिल्लक असल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची अर्ज भरण्यासाठी लगबग सुरू होणार आहे.
