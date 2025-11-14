जिल्ह्यात १७ पासून कुष्ठरोग शोध मोहीम
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १४ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुष्ठरोग शोध मोहीम १७ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांनी स्वेच्छेने तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले.
जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक खेबुडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) सतीश गुजलवार, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुभाष माडगे आदी उपस्थित होते. मोहीमेअंतर्गत ६०७ पथके जिल्ह्यातील ७,७९,४३४ लोकसंख्येचे घराघरांत जाऊन सर्वेक्षण करणार आहेत. नागरिकांनी आरोग्य पथकांना सहकार्य करून आपल्या शरीराची प्राथमिक तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे. या मोहिमेसोबत जनजागृती व आरोग्य शिक्षण उपक्रम राबवून जिल्हा कुष्ठमुक्त करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला. शासनाने गॅझेटनुसार कुष्ठरोगाला ‘अधिसूचित आजार (Notifiable Disease)’ घोषित केल्याने, सर्व रुग्णांची नोंद शासकीय दवाखान्यात करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी निदानानंतर सात दिवसांच्या आत नजीकच्या सरकारी दवाखान्यात रुग्णाची नोंद करणे आवश्यक असल्याचे सूचनांत नमूद आहे.
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत सर्व रुग्णांना सेवांचा लाभ मिळेल आणि रोगाचा प्रसार थांबवण्यासाठी निरोगी संपर्कांना केमोप्रोफिलॅक्सिस देणे सुलभ होईल. कुष्ठरोगाशी संबंधित सामाजिक कलंक व भेदभाव कमी करण्यातही या निर्णयामुळे मदत होईल.
- डॉ. सई धुरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
