पोफळी स्कूल तृतीय
पोफळी स्कूल
विभागस्तरावर तृतीय
चिपळूण, ता. १५ ः फलटण येथे झालेल्या विभागस्तरीय सेपक टकरा स्पर्धेत पोफळी येथील न्यू इंग्लिश स्कूलने घवघवीत मिळवून विभागस्तरावर तृतीय क्रमांक मिळवला. फलटण येथील श्री संत गाडगेमहाराज माध्यमिक आश्रमशाळा येथे स्पर्धा झाल्या. स्पर्धेमध्ये कोल्हापूर विभागामधील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघाबरोबर कोल्हापूर मनपा, सांगली मनपा, इचलकरंजी मनपा इत्यादी संघांनी सहभाग नोंदवला होता. या स्पर्धेमध्ये परशुराम एज्युकेशन सोसायटी संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल पोफळी शाळेतील १४ वर्षे मुलांच्या संघाने चमकदार कामगिरी करून विभागस्तरीय स्पर्धेमध्ये तृतीय क्रमांक मिळवला. या संघामध्ये अनुज कांबळे, अजिंक्य जिनगरे, आदित्य जिनगरे, अथर्व काटकर या खेळाडूंचा सहभाग होता. या संघाबरोबर व्यवस्थापिका म्हणून ताम्हणकर यांनी काम पाहिले. या खेळाडूंना क्रीडाशिक्षक व शासकीय समुपदेशक प्रदीपकुमार यादव यांचे मार्गदर्शन लाभले.
कापरेच्या प्रभारी
सरपंचपदी मोरे
चिपळूण ः तालुक्यातील निर्मल ग्रामपंचायत कापरेच्या प्रभारी सरपंचपदी आशिष मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मोरे हे केंद्रशाळा कापरे–देऊळवाडा शाळा व्यवस्थापन समितीचे विद्यमान अध्यक्ष असून, त्यांनी तंटामुक्ती अध्यक्ष म्हणूनही यशस्वी काम पाहिले आहे. श्री देव नागार्जुन कला क्रीडा मंडळाचे सर्वेसर्वा म्हणून त्यांनी अनेक उपक्रम राबवून युवकांच्या कलागुणांना वाव मिळवून दिला आहे. प्रभारी सरपंचपदी नियुक्ती मिळाल्यानंतर गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवे ध्येय, नव्या संकल्पना आणि ठोस उद्दिष्टे राबवण्याचा मानस असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
