इन्सुलीत माजी सरपंचांसह सदस्यांचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश
04472
इन्सुलीत माजी सरपंचांसह
सदस्य शिंदे शिवसेनेमध्ये
शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का
सावंतवाडी, ता. १५ ः इन्सुलीतील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी धक्का दिला असून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत दोन ग्रामपंचायत सदस्यांसह माजी सरपंचांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
यात विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सोनाली मेस्त्री, कृष्णा सावंत, सचिन पालव, माजी सरपंच विजय डुगल, अर्जुन मेस्त्री, उपतालुका संघटक आपा आमडोसकर, मनोहर गावकर यांचा समावेश होता. यावेळी आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस, तालुकाप्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, ज्येष्ठ नेते अशोक दळवी, सरपंच तात्या वेंगुर्लेकर, माजी उपसरपंच नाना पेडणेकर, पूजा पेडणेकर, परिक्षित मांजरेकर उपस्थित होते. जिल्हाप्रमुख परब म्हणाले, ‘गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत. माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून तुमच्या सुखदुःखात सोबत राहू.’ या प्रवेशासाठी उपजिल्हाप्रमुख झेवियर फर्नांडिस व तालुकाप्रमुख बबन राणेंचे कौतुक करत प्रवेशकर्त्यांना शुभेच्छा दिल्या. उपजिल्हाप्रमुख फर्नांडिस यांनी यापुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेचा भगवा फडकेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.