भाकरी न परतवता महायुतीची जुन्यांनाच पुन्हा संधी
रत्नागिरीत महायुतीकडून जुन्यांनाच संधी
रत्नागिरी पालिका निवडणूक ; शिवसेनेत पाच तर भाजपमध्ये चौघांचा पुन्हा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने जाहीर केलेल्या १५ उमेदवारांपैकी जुन्यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या नऊ पैकी पाच जुन्या उमेदवारांना संधी दिली आहे तर भाजपनेदेखील सहा पैकी चार जुन्या लोकांना संधी दिली आहे. त्यामुळे महायुतीने भाकरी न परतवता जुन्यांवरच विश्वास दाखवल्याचे चित्र आहे.
पालिकेवर गेली तीन वर्षे प्रशासकाची नियुक्ती होती. आपापल्या प्रभागामध्ये विकासकामे आणि संपर्क ठेवून प्रभाग बांधून ठेवण्याची नगरसेवकांना संधी असते; परंतु तीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीमुळे नगरसेवकांचा संपर्क कमी होऊन त्या त्या प्रभागावरील पकड ढिली झाली आहे; परंतु काही जुन्या नगरसेवकांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून प्रभागात कामं केली. संपर्क ठेवल्यामुळे त्यांच्यामागे जनमत असल्याच्या भावनेतून त्यांना पुन्हा पक्षाने संधी दिली आहे. वास्तविक, नव्या चेहऱ्यांना महायुती संधी देणार असे चित्र होते. प्रत्यक्षात उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी जुन्या लोकांना पुन्हा संधी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेना पक्षाचे नेते एकनाथ शिंदे आणि उपनेते उदय सामंत यांच्या आदेशाने काल नऊ उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये प्रभाग क्र. दोन निमेश नायर, प्रभाग तीन राजन शेट्ये, प्रभाग पाच सौरभ मलुष्टे, प्रभाग सात गणेश भारती, प्रभाग सात श्रद्धा हळदणकर, प्रभाग आठ बाळू साळवी, प्रभाग नऊ विजय खेडेकर, प्रभाग १३ सुहेल साखरकर आणि प्रभाग १३ मधून आफरीन होडेकर या उमेदवारांची नावे जाहीर केली. यामध्ये सौरभ मलुष्टे, गणेश भारती, विजय खेडेकर, आफरीन होडेकर यांना नव्याने संधी दिली आहे.
भाजपानेदेखील काल सहा जणांची नावे जाहीर केली. प्रभाग क्र. १० मध्ये राजू तोडणकर, मानसी करमरकर; प्रभाग क्र. ११ मध्ये समीर तिवरेकर, सुप्रिया रसाळ; प्रभाग क्र. १५ मध्ये वर्षा ढेकणे; प्रभाग क्र. एकमध्ये नितीन जाधव यांना उमेदवारी देण्यात आली. यामध्ये वर्षा ढेकणे आणि नितीन जाधव या नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे.
