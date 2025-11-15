सोमेश्वर येथे तेली समाज सेवा संघाची संपर्क बैठक उत्साहात
रत्नागिरी : सोमेश्वर येथे तेली समाजसेवा संघाच्या बैठकीवेळी मदतीचा धनादेश जिल्हाध्यक्ष रघुवीर शेलार यांच्याकडे देताना सुहास चव्हाण.
रत्नागिरी, ता. १५ : रत्नागिरी तालुका तेली समाजसेवा संघाच्या संपर्क अभियानांतर्गत सोमेश्वरवरची तेलीवाडी येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. एकनाथ हरचिरकर यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. यामध्ये पंचक्रोशीतील तेलीबांधवांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला.
बैठकीला सोमेश्वर, मळीवाडी, शेलारवाडी, काजरघाटी आजूबाजूच्या परिसरातील बंधू-भगिनी उपस्थित होते. सुहास चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. तालुकाध्यक्ष सचिन लांजेकर, जिल्हाध्यक्ष रघुवीर शेलार, कार्याध्यक्ष दीपक राऊत, जिल्हा सचिव संदीप पवार, जिल्हा खजिनदार दिनेश नाचणकर यांनी तालुक्यात राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. संघटना मजबूत होऊन सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे कसे गरजेचे आहे. ओबीसी म्हणजे काय आणि त्यांचे हक्क व अधिकार काय याबाबत तेली समाजसेवा संघ या संघटनेची सध्याची वाटचाल याबाबत माहिती सांगितली.
शहराजवळ तेली समाजासाठी समाजाच्या माध्यमातून स्वाभिमानाचे प्रतीक म्हणून उभारण्यात येत असलेले तेली समाजभवन यावर माहिती सांगण्यात आली. या वेळी नारायण झगडे, वधूवर मंडळ सदस्य प्रमोद भडकमकर, सेवा आघाडीचे काशिनाथ सकपाळ, तालुका संपर्क प्रतिनिधी राजेश हरचिरकर, परेश रहाटे उपस्थित होते. या वेळी चव्हाण यांनी दहा हजार रुपयांचा धनादेश संघटनेसाठी दिला.
