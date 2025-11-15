आजची मुले ही उद्याचा भारत
न्यायमूर्ती संपूर्णा गुंडेवाडी ः सिंधुदुर्गनगरीत ‘विधी सेवा’तर्फे बालदिन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १४ ः ‘बालदिन’ हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जोता. लहान मुलांवर अपार प्रेम करणाऱ्या नेहरू यांना प्रेमाने ‘चाचा नेहरू’ म्हणत. आजची मुले ही उद्याचा भारत आहेत. या महान नेत्याच्या विचारातून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायमूर्ती संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी बालदिन कार्यक्रमात केले. जीवन जगत असताना मुलांनी कसे वागावे, याबाबत त्यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण एस. एस. इंदलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्गच्या वतीने बालदिन शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी अकराला न्यू इंग्लिश स्कूल सिंधुदुर्गनगरी येथे साजरा करण्यात आला. त्यावेळी न्यायमूर्ती संपूर्णा गुंडेवाडी, न्यू इंग्लिश स्कूलच्या मुख्याध्यापिका अनुजा चव्हाण, सहशिक्षक सदिच्छा कसालकर, रिदिमा पालव, प्रियांका डफळे तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सुनील जाधव, सदस्य सुशील निब्रे, सदस्या श्रद्धा जाधव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण लिपिक श्वेता सावंत आदी उपस्थित होते.
चाचा नेहरूंबद्दल विचार व्यक्त
न्या. गुंडेवाडी यांनी बालदिनाचे महत्त्व सांगितले. सुनील जाधव यांनी मुलांना बालदिनानिमित्त बहुमोल असे मार्गदर्शन केले. त्यानंतर मुलांनी चाचा नेहरूंबद्दल मराठी व इंग्रजीमध्ये भाषण सादर केले. तसेच त्यांच्या अंगी असणारे विविध कलागुण सादर केले. या कार्यक्रमाचे सहशिक्षक सदिच्छा कसालकर यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापिका अनुजा चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले.
