मुणगे भगवती प्रशालेत ग्रंथदान सोहळा
04513
मुणगे भगवती प्रशालेत ग्रंथदान सोहळा
मुणगे, ता. १५ ः विद्यार्थ्यांमध्ये अभिजात मराठीची गोडी वाढावी, मराठी भाषेच्या शब्दांच्या कूळकथा आणि मूळकथा विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना ज्ञात व्हाव्यात, या उद्देशाने कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे आजीव सदस्य तथा उद्योगपती भालचंद्र माटवकर (पोयरे, मशवी) यांनी कवी केशवसुत यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील भगवती हायस्कूलच्या आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना ग्रंथदान केले.
माटवकर यांनी सुरेश ठाकूर लिखित ‘शब्दांच्या पलीकडले’ पुस्तकाच्या ५० प्रतींचे वाटप विद्यार्थ्यांना केले. हा ग्रंथदान सोहळा भगवती हायस्कूलच्या सभागृहात झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भगवती एज्युकेशन सोसायटी उपाध्यक्ष सुरेश बांदेकर होते. व्यासपीठावर वीलास मुणगेकर (उपाध्यक्ष), हरीश महाले, तेजस बागडे, सुविद्या बोरकर आदी उपस्थित होते. या ग्रंथदानाबद्दल संस्थेतर्फे माटवकर यांचा बांदेकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ प्रदान करून सत्कार करण्यात आला. माटवकर यांचे हे योगदान विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांच्यासाठी मोलाचे आहे, असे सांगितले. यावेळी मनोज मुणगेकर, नामदेव बागवे, स्वप्नील कांदळगावकर आदी उपस्थित होते. गौरी तवटे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रसाद बागवे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.