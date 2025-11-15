कर्यकर्ते नाराज
गुहागरातील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते नाराज
पद्माकर आरेकर ः उमेदवार उभा करणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. १५ ः कोणत्याही निवडणुकीत गुहागर तालुक्यात मजबूत असलेल्या राष्ट्रवादीला (शरद पवार गट) आघाडीचे नेतृत्व दुय्यम स्थान देत आहे. याबाबत पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार केली तरीही कोणतेच सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे गुहागर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारच उभा करणार नाही, असे राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे तालुकाध्यक्ष पद्माकर आरेकर यांनी सांगितले.
गुहागर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष म्हणून किती जागा लढवणार, याबाबत आरेकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, महाविकास आघाडी इथे नावापुरतीच आहे. आघाडीचे नेतृत्व करणारे आम्हाला दुय्यम स्थानच देतात; पण यासाठी त्यांना दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. कारण, आमचे वरिष्ठ तरी कुठे आम्हाला न्याय देतात? त्यांच्याकडे तक्रार केली, विचारणा केली तरी उत्तर नसते. गुहागर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये कोणताही निर्णय झालेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाकडे किती जागा हव्यात, याची विचारणाही केली गेली नाही.
दरम्यान, आघाडीतील मुख्य घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेने (उबाठा) आम्हाला सोबत घेऊन कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत. याबाबत राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांना सांगितले असता त्यांनी आघाडीत राहाता येत नसेल तर राहू नका, एवढाच सल्ला दिला. जर आमच्या पक्षातील वरिष्ठ असे सांगत असतील तर तालुक्यात, शहरात पक्षाचे काम करणाऱ्या, पक्ष जिवंत ठेवणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी काय करावे? त्यामुळे आम्ही नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा करायचा नाही असा निर्णय घेतला आहे, असे पद्माकर आरेकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.