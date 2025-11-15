... तर भाजपच्या उमेदवारांना आधीच विजयी जाहीर करा
...तर भाजपच्या उमेदवारांना
आधीच विजयी जाहीर करा
डॉ. परुळेकरांची उपरोधिक टीका
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल बघता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीमध्ये भाजपचेच नगराध्यक्ष आणि सगळे नगरसेवक निवडून आलेत, असे निवडणूक आयोगाने आधीच जाहीर करावे. निदान निवडणूक प्रक्रियेचा कोट्यवधी रुपयांचा जनतेचा खर्च तरी वाचेल, असा उपरोधिक टोला ठाकरे शिवसेना पदाधिकारी डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी लगावला.
डॉ. परुळेकर यांनी यासंदर्भात पत्रक प्रसिद्ध दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘महाराष्ट्रात होत असलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल काय लागणार, हे आताच सांगणे सहज सोपे आहे. कारण बिहारमध्ये ७ कोटी ४२ लाख अधिकृत मतदार असताना निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ६ नोव्हेंबर आणि ११ नोव्हेंबर या दोन चरणांमध्ये एकूण ७ कोटी ४५ लाख मतदारांनी हक्क बजावल्याचे दिसते. एकूण मतदारांपेक्षा तीन लाख मतदान जास्त झाल्याचे दिसून येत आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. असाच प्रकार जर महाराष्ट्रात होणार असेल तर निवडणुका घेण्याचा फार्स कशाला? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिन्ही नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीमध्ये भाजपचेच नगराध्यक्ष आणि सगळे नगरसेवक निवडून आले, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर करावे. निदान निवडणूक प्रक्रियेचा कोट्यवधी रुपयांचा जनतेचा खर्च तरी वाचेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.’
