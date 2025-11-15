इन्फिगो आय केअर
इन्फिगो आयकेयर हॉस्पिटलमध्ये
‘ग्लुकोमा’ तज्ज्ञ घेणार शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : साधारणपणे १०० मधील पाच लोकांना ग्लुकोमा असू शकतो आणि अनेकांना याची लक्षणेही जाणवत नाहीत. वेळेत निदान न झाल्यास ग्लुकोमा दृष्टी कमी होणे किंवा कायमची दृष्टी जाण्याचे मोठे कारण ठरू शकते. आपणही त्या जोखमीच्या गटात येता का, हे वेळेत तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याकरिता इन्फिगो आयकेअर हॉस्पिटल येथे ग्लुकोमातज्ज्ञ तपासणी शिबिर घेणार आहेत.
रत्नागिरीतील नागरिकांसाठी आता ग्लुकोमासंबंधी तज्ज्ञ उपचार व सल्लामसलत एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाली आहे. प्रसिद्ध ग्लुकोमातज्ज्ञ डॉ. प्रियंका सिंह या येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी साळवीस्टॉप येथील इन्फिगो आयकेयर हॉस्पिटल येथे रुग्णांची तपासणी करणार आहेत.
अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे अचूक ग्लुकोमा स्क्रीनिंग, निदान आणि उपचार सुविधा इन्फिगो आयकेयरमध्ये उपलब्ध असून, वेळेवर तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हे शिबिर आयोजित केले आहे. २९ ला होणाऱ्या ग्लुकोमा स्क्रीनिंगसाठी इन्फिगो आयकेयर हॉस्पिटल येथे नावनोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
