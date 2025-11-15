ओटवणे येथे उद्या ''गुण गाईन आवडी''
04532
कृष्णा देवळी
04533
श्री देव रवळनाथ
ओटवणे येथे उद्या
‘गुण गाईन आवडी’
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. १५ ः संस्थानकालीन परंपरा लाभलेल्या ओटवणे येथील जागृत देवस्थान श्री देवी सातेरी रवळनाथ पंचायतन देवस्थानाचा अगाध महिमा सांगणारी ‘गुण गाईन आवडी’ या भाव-भक्तिमय संगीत मैफलीचे ओटवणे येथे आयोजन केले आहे.
येथील श्री देव रवळनाथ मंदिरात सोमवारी (ता. १७) सायंकाळी साडेसातला हा कार्यक्रम होणार आहे. या मैफलीतील भक्तिमय गीतांचे रचनाकार देवस्थानचे सेवेकरी तथा प्रसिद्ध कवी कृष्णा देवळी असून, ही गीते संगीत अलंकार, गायक रुपेंद्र परब (वडखोल-वेंगुर्ले) यांनी स्वरबद्ध केली आहेत. या संगीत मैफलीला संगीत साथ ऑर्गन-गजानन मेस्त्री (होडावडे), हार्मोनियम-अक्षय कांबळे (शेर्ले), पखवाज-मेहल कांडरकर (तळवडे), तबला-प्राजक्ता परब (वाफोली), टाळ-प्रशांत काजरेकर (तळवडे), भावना परब (वाफोली) यांची असणार आहे. कविवर्य देवळी यांनी जिल्ह्यातील अनेक देवस्थानच्या महतीवर आरतीसह, अभंग, भावगीते रचनाबद्ध केली आहेत. त्यांची ही गीते भाविकांना ओढ लावीत आहेत. याचे श्रेय ते श्री देव रवळनाथाला देतात. त्यांच्या धार्मिक आरतीसह अभंग व गीतांना भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. या संगीत मैफलीचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन ओटवणेवासीयांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.