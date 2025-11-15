-परशुराम हॉस्पिटलतर्फे महाआरोग्य शिबिर
परशुराम हॉस्पिटलतर्फे महाआरोग्य शिबिर
चिपळूण, ता. १५ ः महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या १६५व्या वर्धापनदिनानिमित्त परशुराम हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर घाणेखुंट-लोटे येथे १९ नोव्हेंबरला महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ९ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत होणाऱ्या या शिबिरात विविध रोगांवरील तपासणी, मार्गदर्शन व आवश्यकतेनुसार औषधोपचार हे सर्व पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहेत.
शिबिरात रुग्णांसाठी रक्त व लघवी, थायरॉईड, ईसीजी आणि एक्स-रे तसेच आवश्यकतेनुसार टुडी इकोचाचणीही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे याशिवाय शिबिरात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, रक्तवाहिन्यांचे रोग, दीर्घकालीन मूत्रपिंड विकार, यकृतविकार, श्वसनविकार, दमा, जीवनशैली विकार, लठ्ठपणा, फीट्ससारख्या आजारांवर अनुभवी तज्ज्ञडॉक्टरांकडून तपासणी केली जाणार आहे. पोटाचे आजार, हर्निया, अॅपेंडिक्स, मूळव्याध, भगंदर, फिशर, गुदविकार, मूतखडा, प्रोस्टेट, मूत्रविकार, फ्रॅक्चर तसेच विविध प्रकारच्या गाठी यावरही विशेष उपचार व्यवस्था करण्यात आली आहे. शिबिरात नोंदणी केलेल्या सर्व रुग्णांना पुढील तीन महिन्यांपर्यंत उपचार व तपासण्यांवर २० ते ३० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी सुश्मिता पाटील, मंगेश शेठ यांच्याशी संपर्क साधावा.
