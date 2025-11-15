सर्वंकषमध्ये बालदिन
रत्नागिरी : सर्वंकष विद्यामंदिरात बालदिनी आयोजित कार्यक्रमात शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्यासमवेत बालदोस्त.
सर्वंकषमध्ये बालदिन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : बालदिनानिमित्त शहराजवळील सर्वंकष विद्यामंदिरात आनंदमयी वातावरणात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. या विशेष दिवसाचे औचित्य साधून रत्नागिरीचे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी शाळेला भेट दिली.
शाळा पाहणीदरम्यान लोहार यांनी शैक्षणिक आणि सहशालेय उपक्रमांची माहिती घेतली. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारत त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची आणि शालेय वातावरणाची चौकशीही केली. मुलांशी मनमोकळ्या संवादातून बालदिनाचा आनंद अधिक रंगतदार झाला.
या निमित्ताने शाळेत विद्यार्थ्यांचे विशेष स्वागत करण्यात आले. खेळघर ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी दिवसभर विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. त्यात क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, रस्सीखेच आणि इतर मौजेचे खेळ यामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. यातून खेळभावना, सांघिक वृत्ती हा हेतू साध्य झाला. या दिवसाच्या निमित्ताने सर्व विद्यार्थ्यांना आवडीचा खाऊवाटप करण्यात आला. मुख्याध्यापिका मोनिका यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व शिक्षकांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.
