लाडक्या बहिणींना चिंता ई-केवायसीची
तांत्रिक अडचणीमुळे अडथळे; ‘ओटीपी’ येत नसल्याने अडचण
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १५ ः लाडक्या बहिणींच्या ‘केवायसी’साठीची मुदतवाढ संपण्यासाठी काही दिवस शिल्लक आहेत. तांत्रिक कारणास्तव ‘केवायसी’ अपडेट करण्यामध्ये अडचणी येत असल्याने निर्धारित कालावधीमध्ये केवायसी अपडेट होणार की, नाही या विवंचनेने या योजनेच्या लाभार्थी लाडक्या बहिणींची चिंता वाढली आहे.
लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांना केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. १८ सप्टेंबरपासून केवायसीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, योजनेत केवायसी करण्याची शेवटची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. त्यानुसार आता फक्त चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने या निर्धारितच कालावधीमध्ये लाभार्थी महिलांना केवायसी पूर्ण करावी लागणार आहे.
केवायसी अपडेट करण्यासाठी सुरुवात झाल्यापासून संबंधित वेबसाइटला सातत्याने तांत्रिक अडचणी येत आहेत. आता केवायसी करण्याची मुदत संपण्याला काही दिवस शिल्लक असताना मात्र, वेबसाइटवरील तांत्रिक अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. सुरुवातीला आधार क्रमांक टाकल्यानंतर आधारवर लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येत नसल्याची समस्या येत आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला ओटीपी मिळवण्यासाठी अनेकजण रात्री उशिरापर्यंत जागत आहेत.
ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आल्याने या महिन्याचा हप्त्याची रक्कम शासनाकडून बँकखात्यामध्ये जमा होणार की, नाही याबाबत लाभार्थी महिलांमध्ये साशंकता होती; मात्र, काही दिवसांपूर्वी बहुतांश लाभार्थी महिलांच्या बँकखात्यात दीड हजार रुपये जमा झाले. आता केवायसीची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळे ज्यांची केवायसी अपूर्ण आहे त्यांना रक्कम मिळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
