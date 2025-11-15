शिवसेनेचा गावागावात विस्तार करणार
04559
शिवसेनेचा गावागावांत
विस्तार करणार ः राणे
पणदूर तिठा शाखेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १५ ः हिंदुत्व, विकास आणि जनसेवेचा ध्यास शिवसेनेच्या प्रत्येक शाखेतून नव्या जोमाने पुढे जात राहील. अखंड जनसेवेचा संकल्प घेऊन शिवसेनेचा गावागावांत विस्तार हेच आमचे स्वप्न आहे, असे प्रतिपादन आमदार नीलेश राणे यांनी कुडाळ तालुक्यातील पहिल्याच पणदूर तिठा येथील शिवसेना शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी केले.
गेल्या वर्षभरात उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमदार राणे यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळ-मालवण मतदारसंघात शिवसेना एक नंबरचा पक्ष होत चालला आहे. पणदूर येथे कुडाळ-मालवण मतदारसंघातील पहिल्या शाखेचे उद्घाटन आमदार राणे यांच्या हस्ते झाले.
आमदार राणे म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य जनतेची अडलेली कामे आणि प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शिवसेना शाखेच्या माध्यमातून संकल्प हाती घ्या. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळणार असून, सर्वांनी जोरदार तयारीला लागा.’’ यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, जिल्हा सचिव दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, अरविंद करलकर, ओंकार तेली, तालुकाप्रमुख दीपक नारकर, विनायक राणे, महिला तालुकाप्रमुख वैशाली पावसकर, युवासेना तालुकाप्रमुख अनिकेत तेंडोलकर, शहरप्रमुख अभी गावडे आदी उपस्थित होते.
