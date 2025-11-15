राजापुरात संघटना बांधणीसाठी पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
राजापूर ः नवनियुक्त सोशल मीडिया पदाधिकाऱ्यांची यादी माजी खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे सादर करताना राजापूर तालुका संपर्कप्रमुख अनिल भोवड.
राजापुरात पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती
ठाकरे शिवसेना ; सोशल मीडिया प्रमुखपदी आडिवरेकर
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १५ ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने संघटनात्मक बांधणी करण्याला सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये शिवसेनेचे सचिव विनायक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजापूर तालुका संपर्कप्रमुख अनिल भोवड यांनी सोशल मीडिया प्रमुखांची नियुक्ती केली आहे. राजापूर तालुका सोशल मीडियाप्रमुखपदी मंदार आडिवरेकर तर सोशल मीडिया संघटकपदी विलास मुळम यांची निवड करण्यात आली आहे. यासोबत जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणनिहाय सोशल मीडिया प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती राजापूर तालुका संपर्कप्रमुख अनिल भोवड यांनी दिली.
जिल्हा परिषद गटनिहाय नियुक्त झालेल्या सोशल मीडिया प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये तळवडे गटाच्या प्रमुखपदी केशव पांचाळ आणि सचिन पवार, वडदहसोळ गटाच्या प्रमुखपदी अर्जुन लिगम, जुवाठी गटाच्या प्रमुखपदी रवींद्र शिवगण, अमर शिरगावकर, कातळी गटाच्या विनोद लासे, धोपेश्वर गटाच्या वैभव वालम, साखरीनाटे गटाच्या दिलीप शेडेकर, सुनील शिवगण यांची निवड करण्यात आली आहे. पंचायत समिती गणनिहाय सोशल मीडिया प्रमुखांच्या झालेल्या नियुक्तांमध्ये तळवडे गणाच्या प्रमुखपदी दीपक पाटेकर, मनोज सार्दळ, ताम्हाणे गणाच्या सुशांत आडिवरेकर, विजय सौंदळकर, वडदहसोळ गणाच्या प्रथमेश चव्हाण, अशोक मिरजोळकर, रायपाटण गणाच्या परेश मसुरकर, योगेश मांजरे, केळवली गणाच्या गौरव सरवणकर, सुशांत लिगम, जुवाठी गणाच्या नितीन इंगळे, मंदार शिंदे, कातळी गणाच्या महेश कार्शिंगकर, निळकंठ आरेकर, अणसुरे गणाच्या आशिष पाटील, तुकाराम सोगम, धोपेश्वर गणाच्या ओंकार सुर्वे, जयदीप विचारे, पेंडखळे गणाच्या तन्मय साळवी, संदेश घाडी, साखरीनाटे गणाच्या हरिश्चंद्र शेडेकर, नाटे गणाच्या प्रकाश चव्हाण, संतोष पांगले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
