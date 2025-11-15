राजापुरात तीन उमेदवारी अर्ज दाखल
राजापुरात तीन उमेदवारी अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १५ ः राजापूर नगर पालिकेच्या निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याला सुरुवात झाली आहे. सक्षम उमेदवार निवड, इच्छुकांची भाऊगर्दी, त्यातून संभाव्य बंडखोरी आणि प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये जागावाटपामध्ये नसलेला ताळमेळ या साऱ्या घडामोडींचा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यावर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसत आहे. आजपर्यंत नगराध्यक्षपदासाठी एक आणि नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी चार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
राजापूर पालिका निवडणुकीसाठी आज शिवसेना (उबाठा) कडून दोन आणि अपक्ष एक असे तीन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले.
त्यामध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी पहिल्यांदा उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) अनिल कुडाळी यांनी प्रभाग क्र. २ (अ) मधून आणि संगीता चव्हाण प्रभाग क्र. २ (ब) मधून, आदित्य रमाकांत बाकाळकर यांनी अपक्ष म्हणून प्रभाग क्र. ४ (ब) मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे आजपर्यंत नगरसेवकपदासाठी एकूण चार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
