शिवसेनेत चार संघटकांची पक्षाकडुन नव्याने नियुक्ती
शिवसेनेत चार संघटकांची नियुक्ती
महाडीक, चाळके, साळवींसह नाटेकरांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १५ : पालिका, नगरपंचायती निवडणुका आणि आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षाने नव्याने पक्षांतर्गत जबाबदाऱ्या जाहीर केल्या आहेत. त्याची घोषणा आज करण्यात आली. यामध्ये ठाकरे गटातून आलेले राजेंद्र महाडीक, विलास चाळके, संजय साळवी आणि महेश नाटेकर यांच्यावर पक्षाने रत्नागिरी जिल्हा शिवसेना संघटक पदाची नव्याने जबाबदारी दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा शिवसेना संघटक पदांवर यांची नियुक्ती केली आहे. महाडीक यांची रत्नागिरी जिल्हा संपर्कप्रमुखपदी नियुक्ती केली आहे. चाळके यांची राजापूर, लांजा, संगमेश्वर तालुक्यासाठी; साळवी यांची रत्नागिरी, चिपळूण आणि नाटेकर यांची गुहागर, खेड, मंडणगड, दापोली तालुक्यासाठी शिवसेना संघटक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
पालकमंत्री आणि शिवसेनेचे उपनेते उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून या पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांना पक्षात योग्य मानसन्मान आणि न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले आहे.
