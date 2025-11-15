शिंदे शिवसेना आज अर्ज भरणार
दीपक केसरकर; सुटी असूनही कामकाज सुरू राहणार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १५ ः पालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत रविवारी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची तजवीज निवडणूक आयोगाने केल्याने शिंदे शिवसेना उद्या (ता. १६) नामनिर्देशन पत्र दाखल करणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अॅड. नीता सावंत-कविटकर उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर आणि जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी ही माहिती दिली.
शिंदे शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून अॅड. सावंत-कविटकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांच्यासह २२ उमेदवार उद्या मिरवणुकीने नामनिर्देशन पत्र दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात आले. भाजप, शिंदे शिवसेना व अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसची महायुती होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे तिन्ही पक्षांचे इच्छुक उमेदवार उद्या (ता. १६) व सोमवारी (ता. १७) नामनिर्देशन पत्र दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात आले. सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने या दोन्ही दिवशी उमेदवारीसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ऑनलाईन अर्ज सर्वच उमेदवारांकडून करण्यात आले असून भाजपकडून ऑफलाईन अर्ज सोमवारी मिरवणुकीने दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते. उद्या शिंदे शिवसेनेकडून तब्बल २२ जणांचे उमेदवारी अर्ज मिरवणुकीने भरण्यात येणार आहेत. यावेळी शक्तिप्रदर्शन होण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये युती होण्याबाबत अद्यापपर्यंत काहीच निर्णय झालेला नाही. युतीची शक्यता जवळपास मावळली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांकडून स्वबळाची तयारी केली आहे. दुसरीकडे काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी या सुद्धा उमेदवारी अर्ज भरण्यावर ठाम आहेत. सोमवारी त्या उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचे समजते. त्यांच्यासोबत अन्य काही इच्छुक चेहरे नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यामुळे आघाडीतही बिघाडी पाहायला मिळणार आहे. एकूणच सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर काही चित्रा स्पष्ट होणार आहे; मात्र अंतिम चित्र हे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी स्पष्ट होणार आहे.
एकूण चौदा जणांचे अर्ज दाखल
सावंतवाडी पालिकेच्या निवडणुकीसाठी आज ५ अर्ज दाखल झाले. निवडणूक कक्षामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष जिरगे यांच्याकडे त्यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले. आजच्या पाच उमेदवारी अर्जांसह नगरसेवकपदासाठी एकूण १४ जणांचे अर्ज दाखल झाले आहेत, तर नगराध्यक्षपदासाठी दोन अर्ज दाखल झाले आहेत. आज ठाकरे शिवसेनेकडून संदीप राणे, आर्या सुभेदार, देवेंद्र टेमकर, नियाज शेख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले, तर विद्यमान नगरसेवक असलेल्या नासीर शेख यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
नीता कविटकर
नगराध्यक्षपदासाठी सावंत-कविटकर
सावंतवाडी ः शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून नगराध्यक्षपदासाठी अखेर अॅड. नीता सावंत कविटकर यांचे नाव निश्चित केले आहे. ठाकरे शिवसेनेकडून सीमा मठकर यांचे नाव जाहीर करून त्यांनी गुरुवारी (ता. १३) आपला उमेदवारी अर्जही दाखल केला होता. भाजपकडूनही सावंतवाडी संस्थानच्या युवराज्ञी श्रद्धाराणी भोसले यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात होती. या पार्श्वभूमीवर शिंदे शिवसेनेकडून अॅड. सावंत-कविटकर यांचे नाव जाहीर झाले. त्या शिंदे शिवसेनेच्या जिल्हास्तरीय पदाधिकारी आहेत.
