तणनाशक प्यायलेल्या तरुणाचा मृत्यू
समीर माईणकर
वैभववाडी, ता. १५ ः नैराश्यातून तणनाशक प्राशन केलेल्या येथील समीर शांताराम माईणकर (वय ३८) या व्यापाऱ्याचा आज पहाटे मृत्यू झाला. त्याच्यावर कणकवली येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. वैभववाडी माईणकरवाडी येथील समीर याच्या मालकीचे दत्तसमीर जनरल स्टोअर्स आहे.
गेल्या चार-पाच दिवसांपासून त्याचे मानसिक संतुलन ढासळले होते. शुक्रवारी (ता. १६) पहाटे पावणे चार वाजण्याच्या सुमारास त्याने घरातच तणनाशक प्राशन केले. ही माहिती घरातील नातेवाईकांना समजताच त्याला तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारांकरिता कणकवली येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना आज पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास त्याचे निधन झाले. समीर हा उत्कृष्ट क्रिकेटपटू म्हणून तालुक्यात प्रसिध्द होता. त्याच्या मागे आई-वडील, पत्नी, दोन मुले, भाऊ, वहिनी, बहिणी असा मोठा परिवार आहे.
