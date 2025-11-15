खेडमध्ये ३ स्थिर सर्वेक्षण पथके तैनात
खेडमध्ये तीन स्थिर सर्वेक्षण पथके
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १५ : खेड पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनियमितता रोखण्यासाठी आणि आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका हद्दीत तीन ठिकाणी स्थिर सर्वेक्षण पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
नगरपालिकेच्या १० प्रभागांमधील २० जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार असून, निवडणूक निर्णय अधिकारी सुधीर सोनावणे आणि सहाय्यक निवडणूक अधिकारी महादेव रोडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० हून अधिक कर्मचारी निवडणूक कामात सहभागी आहेत. पालिका हद्दीत स्वरूप नगर, भोस्ते येथील जगबुडी नदीकाठचा परिसर, तसेच खेड–दापोली मार्गावरील एकवीरा नगर येथे स्थिर सर्वेक्षण पथके तैनात करण्यात आली आहेत. येथे नियुक्त कर्मचाऱ्यांकडून दिवस-रात्र ड्यूटी बजावली जात असून प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. परजिल्ह्यातून येणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली जात असून, संशयास्पद हालचालींवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
