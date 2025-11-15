वेंगुर्लेत आणखी १८ उमेदवारी अर्ज दाखल
04602
वेंगुर्लेत आणखी १८ उमेदवारी अर्ज
नगराध्यक्षपदासाठी अद्याप एकही अर्ज नाही
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १५ ः येथील नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या सहाव्या दिवशी शनिवारी नगरसेवकपदासाठी एकूण १८ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. आतापर्यंत दाखल अर्जांची संख्या १९ झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा वेंगुर्ले तहसीलदार ओंकार ओतारी यांनी दिली.
वेंगुर्ले नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारपासून (ता. १०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला होता. मात्र, गुरुवारपर्यंत (ता. १३) एकही अर्ज दाखल झाला नव्हता. शुक्रवारी (ता. १४) अमिता गावडे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. आज ठाकरे शिवसेनेतर्फे नगरसेवक पदांचे आज एकूण ११ उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले. यात पूजा घाडी (प्रभाग क्र. २ अ), राधिका लोणे (प्रभाग क्र. ७ अ), श्रुती गिरप (प्रभाग क्र. ६ अ), संदेश निकम (प्रभाग क्र. ८ ब), अक्षय जाधव (प्रभाग क्र. ९ अ), अजित राऊळ (प्रभाग क्र. ४ ब), संगीता नाईक (प्रभाग क्र. ९ ब), सुमन निकम (प्रभाग क्र. ८ अ), कोमल सरमळकर (प्रभाग क्र.४ अ), रॅक्स परेरा (प्रभाग क्र. ७ ब), अंकिता केरकर (प्रभाक क्र. १० ब) यांचा समावेश आहे.
काँग्रेसकडून सत्वशिला घाटकर (प्रभाग क्र. ३ ब), चेतन कुबल (प्रभाग क्र. ५ ब), महेश डिचोलकर (प्रभाग क्र. ६ ब), देविदास आरोलकर (प्रभाग क्र. ३ अ), कृतिका कुबल (प्रभाग क्र. ५ अ), सतेज मयेकर (प्रभाग क्र. ८ ब) आणि अमिता गावडे (प्रभाग क्र. ६ अ) अशा ७ जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. तसेच, अपक्ष म्हणून नरेंद्र नाईक (प्रभाग क्र. ४ ब) यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली आहे. भाजप, शिंदे शिवसेना, शरद पवार आणि अजित पवार राष्ट्रवादी या पक्षांच्या एकाही उमेदवाराने अद्याप उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. उद्या (ता. १६) व सोमवारी (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश राऊळ, वेंगुर्ले तालुकाप्रमुख यशवंत ऊर्फ बाळू परब, शहरप्रमुख शैलेश परुळेकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संदेश निकम, अजित राऊळ, सुमन निकम, तुषार सापळे आदींसह नगरसेवकपदाचे उमेदवार उपस्थित होते. वेंगुर्ले ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वराचे दर्शन घेत हे अर्ज दाखल करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.