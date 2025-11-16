कृषी अवजारांवर ५० टक्के अनुदान
कृषी अवजारांवर
५० टक्के अनुदान
कणकवली ः ‘राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर विडर, पॉवर टिलर, फवारणी पंप, नारळ सोलणी यंत्र आदी शेती अवजारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या उपकरणांवर ४० ते ५० टक्के अनुदान देण्यात येत असून, ‘पहिला अर्ज- पहिले प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने अर्ज सादर करावेत,’ असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले.
---
कनेडी परिसरात
थंडीचा कडाका
कनेडी ः येथील पंचक्रोशीत दोन दिवसांपासून थंडीची चाहूल लागली आहे. त्यातच सोसाट्याचा वाराही सुटला आहे. पहाटेच्या वेळी चक्रीवादळाप्रमाणे सोसाट्याचा वारा सुरू झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यंदा पावसाने उशिरापर्यंत हजेरी लावल्याने अद्यापही शेतकऱ्यांच्या भात कापणीची कामे लांबली आहेत. त्यात थंडी सुरू झाली आहे. थंडीमुळे आंबा, काजूला मोहर येणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सोसाट्याचा वारा सुटला तर पाणी पातळी झपाट्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
--------------
रेल्वे पुलाखालील
रस्त्यावर खड्डा
कणकवली ः शहरातील रेल्वे पुलाखाली रस्त्यावर खड्डा पडला आहे. पुलाखाली अंधार असल्यामुळे या खड्ड्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे वाहन चालकांचा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात रेल्वेच्या पुलाखाली पडलेला खड्डा आणि परिसरात पसरलेली वाळूही वाहन चालकांना धोकादायक ठरू शकते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे तातडीने लक्ष घालून पुलाखालील रस्त्यावरील खड्डा तत्काळ बुजवावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.